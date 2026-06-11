ارتفاع ميزانية الأجور 21% وتفاصيل تطبيق الدعم النقدي للتموين بالموازنة المصرية الجديدة

تغطية شاملة لأبرز بنود الموازنة المصرية 2026/2027، بما في ذلك قفزة ميزانية الأجور، ومتابعة ملف حوكمة التعيينات، وحراك دبلوماسي مع باكستان، وآليات تطبيق الدعم النقدي لأصحاب بطاقات التموين، إلى جانب قرارات حكومية جديدة

تشهد الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2026/2027 ارتفاعاً ملحوظاً في بند ميزانية الأجور ، حيث تقفز إلى حوالي 822.7 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو يبلغ نحو 21% مقارنة بالعام السابق.

هذا القفز يعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع governmental، ويأتي في إطار سياسات الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية. في سياق متصل، يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي متابعة الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات في_deviceات الدولة، بهدف ضمان الشفافية والعدالة في التعيينات وربطها بالأداء والكفاءة. كما يجري العمل على ربط نظام التوظيف والترقيات بمعايير واضحة لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

من ناحية أخرى، شهدت الساحة الدبلوماسية نشاطاً مكثفاً، حيث اجتمع وزير الخارجية المصري مع نظيره الباكستاني لبحث التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة، وتم التركيز على سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما ناقش الجانبان الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات الاقتصادية. في الشأن الداخلي، تقترب الحكومة من الإعلان عن تفاصيل آلية تطبيق الدعم النقدي لأصحاب بطاقات التموين، بهدف السيطرة على أموال الدعم وإيصالها لمستحقيها الحقيقيين.

ووفقاً لمصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ستتم عملية الضبط والتنقية عبر آليات جديدة تهدف إلى إتاحة مرونة لدخول مواطنين جدد مستحقين وخروج غير المستحقين. أبرز ملامح التطبيق تشمل: تطبيق "المحفظة السلعية الموحدة" حيث يشتري المواطن ما يحتاجه من سلع بقيمة الدعم المحددة له، وتحويل بطاقة التموين الحالية إلى "فيزا كارد" لشراء السلع عبر المنافذ المعتمدة، ودمج منظومتي السلع والخبز في محفظة واحدة، وحساب قيمة الدعم بناء على تكاليف أساسية تشمل 5 أرغفة خبز يومياً بأسعارها الحرة، بالإضافة إلى زيت وسكر ومكرونة، مع إتاحة حرية اختيار السلع الإضافية مثل الدواجن واللحوم.

كما ستستمر خدمات الصرف عبر البدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة. في تطورات أخرى، كشف تقرير حكومي عن وجود أماكن جديدة لبيع السلع الغذائية والاستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف العبء على المواطنين. كما أعلن مجلس الوزراء عن حزمة من 10 قرارات مهمة تضمنت توفير وظائف جديدة ومنح إجازات放缓ة، ومن المقرر أن يناقش البرلمان هذه القرارات خلال الأسبوع المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الجديدة خصصت مبلغ 178 مليار جنيه لدعم السلع والخبز، مما يعكس التزام الدولة باستمرارية الدعم الأساسي للمواطنين





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الموازنة المصرية 2026/2027 ميزانية الأجور الدعم النقدي للتموين حوكمة التعيينات التطورات الإقليمية

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