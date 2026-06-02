ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 6690 جنيها بالصاغة

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«الأرصاد»: انقلاب مفاجئ اليومأسعار الذهب عالميا سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً لجميع الأعيرة خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بواقع 40 جنيها داخل أسواق الصاغة المحلية، مقارنة ببداية التداول والتي شهدت حالة من الاستقرار بعد انخفاض شهدته جميع الأعيرة بختام التعاملات أمس الإثنين. في مصر، بمنتصف التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء لجميع الأعيرة وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، بحسب ما ذكرت بيانات شعبة الذهب، وتحديثات مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث المعدن الأصفر:وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء منتصف التعاملات الصباحية دون مصنعية بواقع 45 جنيها ليصل إلى 7691 جنيهًا للشراء، في المقابل سجل سعر البيع 7635 جنيهًا.

اليوم الثلاثاء منتصف التعاملات الصباحية دون مصنعية بواقع 40 جنيها ليصل إلى 6730 جنيهًا للشراء، في المقابل سجل سعر البيع 6680 جنيهًا. وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء مع منتصف التعاملات الصباحية دون مصنعية بواقع 35 جنيها ليصل إلى 5769 جنيهًا للشراء، في المقابل سجل سعر البيع 5723 جنيها. وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء مع منتصف التعاملات الصباحية دون مصنعية بواقع 27 جنيها ليصل إلى 4487 جنيهًا للشراء، في المقابل سجل سعر البيع 4447 جنيها.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية منتصف التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء مقارنة مع بداية التداولات الصباحية بواقع 320 جنيها ليصل إلي 53840 جنيها للشراء، في المقابل سجل سعر البيع 53440 جنيها. استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 يسجل 6690 جنيها بالصاغ





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