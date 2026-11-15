ارتفاع طفيف لأسعار الذهب مع تباطؤ المخاوف من تشديدFed

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب الجمعة بعد بيانات تضخم متوافقة مع التوقعات، رغم خسائر أسبوعية تجاوزت 4.5% وتأثر السوق بموقف الفيدرالي المتشدد بشأن الفائدة.

شهد سعر الذهب ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات يوم الجمعة، في خطوة تعكس تهدئةً أولية للمخاوف السائدة حول وتيرة تشديد السياسة النقدية الأمريكية. جاء هذا التحرك الصعودي متزامناً مع صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت استقراراً نسبياً، مما ساهم في تهدئة الحيرة التي كانت تحيط باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يخص رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر.

تفاصيل حركة سعر الذهب في المعاملات الفورية

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة قدرها 0.1% ليصل إلى 3879.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كان هذا الارتفاع الجزئي يلي حركة صعود سابقة شهدتها المعدن النفيس عندما سجل أعلى مستوى له خلال الجلسة، والذي بلغ 3922.97 دولار للأوقية. حدث هذا القمم المؤقت عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، والذي سعى المستثمرون من خلاله لموازنة المخاوف طويلة الأمد مع المؤشرات قصيرة الأجل.

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بيانات التضخم وتأثيرها على توقعات السوق

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي. جاءت هذه الزيادة أقل من زيادة بلغت 1.4% في شهر سبتمبر بعد تعديلها بالرفع، وتواكب بشكل عام مع توقعات استطلاع أجرته وكالة رويترز التي تشير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%. هذا التطابق التقريبي بين الأرقام الفعلية والتوقعات ساهم في تقليل الضغوط الهبوطية المباشرة على المعدن النفيس بعد خسائره الحادة السابقة.

تحليل المحلل تاي وونغ لضغوط السوق الحالية

أوضح المحلل المستقل تاي وونغ أن الذهب واجه صعوبة بالغة في الحفاظ على المكاسب الأولية التي حققها بعد صدور بيانات أسعار المنتجين. عزا وونغ هذا التذبذب إلى استمرار الضغوط القوية على أسواق السندات، بالإضافة إلى تمسك مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بموقف متشدد بشأن السياسة النقدية. ولفت إلى أن الزيادة الشهرية البالغة 0.3% في المؤشر الأساسي، رغم كونها ليست مفاجئة كما حدث في الشهر السابق، إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التي يفضلها صناع السياسة النقدية في أمريكا.

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تراجع احتمالات رفع الفائدة بشكل حاد في ديسمبر

انعكست البيانات الحديثة بشكل مباشر على توقعات الأسواق فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية الأمريكية. تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهر ديسمبر إلى 91.4%، مقارنة بنسبة قدرها 96.2% قبل صدور بيانات أسعار المنتجين. كما انخفضت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 8.6%، مقابل 13.8% قبل إعلان البيانات، مما يعكس تراجعاً واضحاً في رهانات الأسواق بشأن تنفيذ زيادة أكبر في أسعار الفائدة الأمريكية.

خسائر أسبوعية حادة ومواجهة مقاومة 4000 دولار

على الرغم من التعافي الطفيف ليل الجمعة، يظل الذهب قد سجل خسائر أسبوعية بلغت نحو 4.5%، متأثراً بموجة البيع الحادة التي شهدها خلال تعاملات الخميس. كان الذهب قد تعرض لموجة هبوط قوية يوم الخميس، بعدما تراجعت أسعاره بنسبة 3% ليسجل أدنى مستوى له في أكثر من عام. عزز ذلك المخاوف من استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وسط تصاعد حدة التضخم وارتفاع أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع.

وأشار تاي وونغ إلى أن الذهب مر بأسبوع صعب، موضحاً أن استعادة مستوى 4000 دولار للأوقية قد تكون صعبة في ظل استمرار التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. يظل هذا المستوى النفسي تقنيًا وسياسيًا عائقاً رئيسياً أمام الزخم الصعودي للمعدن النفيس حتى تتضح صورة أكثر درامية لتوجهات البنك المركزي الأمريكي في الاجتماعات المقبلة.