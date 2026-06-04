ارتفاع أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الخميس 4 يونيو 2026

شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس 4 يونيو 2026، مع صعود الذهب محليًا وعالميًا. وسجلت الأوزان المختلفة زيادات، حيث بلغ سعر سبيكة 1 جرام 7,600 جنيه والكيلو 7.6 مليون جنيه. ويتزايد الإقبال على السبائك كاستثمار آمن لحفظ القيمة.

شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، وذلك بالتزامن مع صعود أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية.

وقد انعكس هذا الارتفاع على مختلف الأوزان المتداولة من السبائك الذهبية، بداية من السبيكة وزن 1 جرام وحتى السبيكة وزن كيلو كامل، وسط متابعة واسعة من المستثمرين والراغبين في الادخار وحفظ القيمة من خلال المعدن النفيس. ويعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، مما يزيد الإقبال على شراء السبائك كوسيلة للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات. ويحظى سعر سبيكة الذهب باهتمام متزايد من جانب المواطنين والمستثمرين في السوق المصرية، خاصة مع استمرار التغيرات التي تشهدها أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

وتعد السبائك من أبرز وسائل الاستثمار الآمن التي يلجأ إليها كثيرون للحفاظ على مدخراتهم على المدى الطويل، حيث أنها تمنح المشتري فرصة اقتناء الذهب بأوزان متنوعة تتناسب مع مختلف القدرات الشرائية. كما أن السبائك الذهبية ترتبط بشكل مباشر بتحركات أسعار الذهب في الأسواق، مما يجعلها أداة استثمارية شفافة وسهلة التداول. وبحسب أحدث التحديثات الواردة من السوق المحلية، فقد سجلت سبيكة الذهب وزن 1 جرام ارتفاعًا ليصل سعرها إلى 7 آلاف و600 جنيه، بما يعادل نحو 146.54 دولار أمريكي.

ويُعد هذا الوزن من الأكثر شيوعًا بين صغار المستثمرين والراغبين في بدء الادخار بالذهب، نظرًا لانخفاض تكلفته نسبيًا. أما سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام، فقد بلغ سعرها 19 ألف جنيه، بما يعادل حوالي 366.35 دولار. وواصلت سبيكة 5 جرامات ارتفاعها مسجلة 38 ألف جنيه، أي ما يعادل 732.69 دولار. كما ارتفعت سبيكة 10 جرامات إلى 76 ألف جنيه، بما يعادل 1465.39 دولار، في حين سجلت سبيكة 20 جرامًا 152 ألف جنيه، أي ما يعادل 2930.78 دولار.

أما بالنسبة للأوزان الأكبر، فقد بلغ سعر سبيكة الأوقية (31.1 جرام) 236 ألفًا و360 جنيهًا، بما يعادل 4,557.36 دولار. وسجلت سبيكة 50 جرامًا 380 ألف جنيه، بما يعادل 7,326.94 دولار. ووصلت سبيكة 100 جرام إلى 760 ألف جنيه، أي ما يعادل 14,653.88 دولار. أما سبيكة 500 جرام، فقد بلغت 3 ملايين و800 ألف جنيه، بما يعادل 73,269.40 دولار.

وأخيرًا، سجلت سبيكة الكيلو جرام أعلى قيمة بين جميع الأوزان، حيث بلغ سعرها 7 ملايين و600 ألف جنيه، أي ما يعادل 146,538.79 دولار. وتعكس هذه الأسعار الاتجاه الصاعد القوي لأسعار الذهب في السوق المصرية، والذي تغذيه عوامل عدة منها ارتفاع الطلب المحلي والعالمي، وضعف العملة المحلية، وزيادة معدلات التضخم. وتحظى السبائك الذهبية باهتمام متزايد من المستثمرين نظرًا لكونها أداة ادخار آمنة وطويلة الأجل، خاصة في ظل عدم اليقين الاقتصادي.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن الإقبال على الذهب في مصر يعكس رغبة المواطنين في حماية مدخراتهم من تآكل القيمة الشرائية، كما أن السبائك توفر مرونة من حيث أحجامها وتكاليفها مقارنة بالجنيهات الذهبية أو المشغولات التي تحمل مصنعية مرتفعة. ويواصل المستثمرون مراقبة تحركات الأسعار بشكل يومي لاختيار التوقيت المناسب للشراء، خاصة مع توقعات باستمرار الصعود خلال الفترة القادمة. وتظل سبائك الذهب خيارًا استراتيجيًا لمن يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط من المخاطر المالية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سبائك الذهب أسعار الذهب في مصر الاستثمار في الذهب ارتفاع أسعار الذهب السبائك الذهبية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مسئول بالتنمية المحلية: تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تتجاوز 400 مليار جنيهنشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م

Read more »

ارتفاع قيمة صادرات السلع خــلال شهر مارس 2026أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاربعاء المــوافق 3 / 6 / 2026 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مارس 2026

Read more »

الدفعة الثانية.. الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المتقدمين للدورة التدريبية بالأكاديمية العسكريةبشأن الاختبار التحريري للراغبين في الالتحاق بالدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية ٢٠٢٦م (الدفعة الثانية)

Read more »

تعرّف على موعد ومكان إقامة مباراة كأس الأبطال الفرنسية بين باريس سان جيرمان ولونسيحتضن استاد بولار ديليليس الخاص بفريق لونس مواجهة كأس الأبطال الفرنسية يوم 16 آب/ أغسطس 2026.

Read more »

نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

Read more »

واتساب هيقلب الدنيا.. مركز شامل لمتابعة كأس العالم 2026 جوه التطبيقواتساب يطلق مركزا جديدا لمتابعة كأس العالم 2026 داخل التطبيق.. واتساب يطلق مركزا جديدا لمتابعة كأس العالم 2026 داخل التطبيق

Read more »