شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا حادًا اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، حيث سجل عيار 21 نحو 5,750 جنيهًا للبيع، وسط تفاعل السوق مع المتغيرات العالمية. تتابع المواطنين والمستثمرين هذه التحركات بعناية بالغة.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 ، لتسجل مستويات جديدة لم تشهدها السوق المحلية من قبل. واجه المواطنون والمستثمرين في مختلف المحافظات هذا الارتفاع بقلق واهتمام كبيرين، خاصة أن المعدن الأصفر يُعد ملاذًا آمنًا ومحركًا رئيسيًا للاقتصاد الأسري في البلاد. جاء هذا الصعود وسط تزامن مع تقلبات حادة في أسعار الذهب عالميًا وتغيرات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

تحليل أسعار عيار 21 الأكثر تداولًا

يُعد عيار 21 هو المعيار السائد في السوق المصري، وقد سجل سعر جرام الذهب منه نحو 5,750 جنيهًا للبيع، مقابل 5,710 جنيهات للشراء. هذه الأسعار لا تشمل أي مصاريف إضافية للمصنعية أو تكلفة الدمغة، وهي النقطة التي تهم المشترين بشكل مباشر عند مقارنة الأسعار بين المحلات المختلفة. يعكس هذا الفارق بين سعر البيع والشراء الزخم الحالي في السوق، حيث يتطلع البائعون لتحقيق هامش ربح أعلى مع استمرار الطلب.

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بالنسبة لعيار 24، وهو الأعلى نقاءً، سجل سعر الجرام نحو 6,571 جنيهًا للبيع، مقابل 6,526 جنيهًا للشراء. تم حساب هذه الأسعار بناءً على بيانات عيار 21 كمعيار مرجعي، مما يعني أن هناك علاقة طردية قوية بين تحركات العيارين. يُفضل هذا العيار من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن الذهب الخالص لتخزين القيمة أو الاستثمار طويل الأجل، بعيدًا عن الجوانب الزخرفية.

تفاصيل أسعار الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، الذي يُستخدم بكثرة في المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة، نحو 4,930 جنيهًا للبيع، و4,895 جنيهًا للشراء. يُعتبر هذا العيار من أكثر الخيارات طلبًا لدى الزوار العاديين وصناع المجوهرات بسبب توازنه بين النقاء والتكلفة المعقولة مقارنة بالعيارين الأعلى. يعكس هذا السعر اهتمامًا متزايدًا بتصاميم المجوهرات التي تتطلب عيارًا أقل لزيادة المرونة في التشكيل.

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أما بالنسبة لعيار 14، الذي يستهدف الفئة الأكثر حساسية تجاه الأسعار، فقد سجل سعر الجرام منه نحو 3,835 جنيهًا للبيع، و3,805 جنيهًا للشراء. يستمر الطلب على هذه المشغولات الأقل تكلفة، مما يدل على تنوع الفئات المستهدفة في سوق الذهب، حيث يلبي كل عيار حاجة معينة من شرائح المجتمع المختلفة. يتنافس الصاغة على تقديم تصاميم جذابة لهذا العيار لجذب المزيد من العملاء.

فيما يتعلق بالجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، سجل سعره نحو 46,000 جنيه للبيع، و45,680 جنيهًا للشراء. هذا السعر يُعد مؤشرًا هامًا للمستثمرين الكبار، حيث لا يتضمن أي مصنعية إضافية، مما يجعله ورقة نقدية ذات قيمة واضحة. يعكس هذا الارتفاع الحاد في قيمة الجنيه الذهب التوقعات الإيجابية أو المخاوف من التضخم لدى الشرائح الاستثمارية الأكبر.

دوافع الارتفاع وتأثيرها على السوق المحلية

تعود أسباب هذا الارتفاع في أسعار الذهب في مصر إلى مجموعة من العوامل المحلية والعالمية المتزامنة. من أبرز هذه العوامل هو تقلبات سعر صرف الدولار، حيث يؤثر مباشرة على تكلفة استيراد الذهب أو تحويل قيمته المحلية. كما أن مستويات أسعار الذهب العالمية تلعب دورًا محوريًا في تحديد الأسعار الداخلية، خاصة مع ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

في ظل هذه الظروف، يظل المستثمرون والمواطنون في حالة تأهب لمراقبة تحركات السوق عن كثب. يُنصح بالحذر الشديد عند الشراء أو البيع، خاصة وأن الأسعار قد تتغير بسرعة مع كل تحديث للأخبار الاقتصادية العالمية. يجب على جميع الأطراف المعنية، من بائعين ومتداولين ومستثمرين، الالتزام بالبيانات الرسمية والدقيقة لتجنب أي خسائر غير متوقعة.