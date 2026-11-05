ارتفاع أسعار الذهب في مصر ليوم 5 نوفمبر 2026.. تفاصيل كاملة للأسعار

ارتفعت أسعار الذهب في مصر يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 لجميع الأعيرة، حيث سجل عيار 21 نحو 6245 جنيها للبيع مقارنة بأسعار يوم 2 نوفمبر، مع تفاصيل محدثة للسوق.

شهدت محلات الصاغة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب خلال يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026 ، مقارنة بالمستويات التي تم تسجيلها يوم الإثنين 2 نوفمبر الماضي. وقد تزامن هذا الارتفاع مع تحركات في سعر صرف العملة الأمريكية، مما أعاد تشكيل جداول الأسعار في السوق المحلي بشكل دقيق.

تفاصيل أسعار عيار 21 و 24

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 6245 جنيها للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 6205 جنيهات، مسجلاً زيادة قدرها 105 جنيهات في سعر البيع و115 جنيها في سعر الشراء مقارنة بيوم 2 نوفمبر. وفيما يخص عيار 24، صعد السعر إلى 7135 جنيها للبيع و7090 جنيها للشراء، بارتفاع 120 جنيها في البيع و130 جنيها في الشراء.

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تحديث أسعار الجنيه الذهب والأونصة

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 49960 جنيها للبيع و49640 جنيها للشراء، مما يعكس زيادة بقيمة 840 جنيها في سعر البيع و920 جنيها في سعر الشراء مقارنة بأسعار يوم 2 نوفمبر. كما سجلت الأونصة بالدولار الأمريكي 4127.8 دولار، مقابل 3912.06 دولار في 2 نوفمبر، بزيادة قدرها 215.74 دولار.

حركة سعر الدولار في السوق المصرية

سجل سعر دولار الصاغة يوم الخميس 5 نوفمبر نحو 53.78 جنيه، بانخفاض قدره 2.01 جنيه مقارنة بسعر 55.79 جنيه الذي تم تسجيله يوم 2 نوفمبر. وفي المقابل، بلغ سعر الدولار في البنك 54.67 جنيه، مما يوضح الفروق الدقيقة بين أسعار الصاغة والأسعار المصرفية في السوق.

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مقارنة شاملة لجميع الأعيرة المعدنية

في عيار 18، سجل سعر البيع 5355 جنيها والشراء 5320 جنيها، مقارنة بـ 5265 جنيه للبيع و5220 جنيه للشراء في 2 نوفمبر. أما عيار 14، فقد وصل سعر البيع إلى 4165 جنيها مقابل 4095 جنيه في 2 نوفمبر، بزيادة 70 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 4135 جنيها مقابل 4060 جنيه، بارتفاع 75 جنيها.

الأثر المباشر على الأسواق المحلية

تستمر هذه الموجة من الارتفاعات في أسعار الذهب لتؤثر بشكل مباشر على قرارات الشراء والبيع للمستهلكين في مصر، حيث تعكس البيانات المعلنة اليوم استقراراً نسبياً في الطلب مع تحسن في قيمة الأونصة عالمياً ومحلياً.