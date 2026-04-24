ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة الحارة في مصر.. وتطورات في عدة مجالات

تحديثات حول حالة الطقس في مصر، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح وفرص الأمطار، بالإضافة إلى أخبار حول التوقيت الصيفي، وصيانة كوبري 6 أكتوبر، وأسعار الذهب، وأحداث رياضية.

تشهد جمهورية مصر العربية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع بداية فصل الربيع، حيث أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار هذا الارتفاع على معظم المناطق، مصحوبًا بنشاط للرياح وفرص متزايدة لسقوط الأمطار على بعض المناطق المتفرقة.

ووفقًا لتوقعات الأرصاد، فإن الطقس سيكون مائلًا للبرودة إلى معتدل خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مما يتطلب ارتداء ملابس مناسبة، بينما يتحول الطقس إلى حار على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، ويصل إلى شديد الحرارة في مناطق جنوب الصعيد، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم. كما حذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية الكثيفة في الفترة من الساعة 4 وحتى 8 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة تلك المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما يتطلب القيادة بحذر شديد وتخفيف السرعة لتجنب الحوادث المرورية.

وتشير الخرائط الجوية إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً، وقد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، وعلى فترات متقطعة، مما يستدعي توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات. بالإضافة إلى التغيرات الجوية، تشهد مصر تطورات مهمة على مختلف الأصعدة. فقد أثار تطبيق التوقيت الصيفي جدلاً واسعًا حول تأثيره على فاتورة الكهرباء، حيث كشفت الأرقام عن مفاجآت غير متوقعة.

وتتزامن هذه التطورات مع أعمال صيانة كبرى في كوبري 6 أكتوبر، مما استدعى غلقه بشكل كامل وإجراء تحويلات مرورية مؤقتة خلال شهري أبريل ومايو 2026، بهدف تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور في المستقبل. وقد أعلنت الجهات المختصة عن خطة محكمة للتحويلات المرورية لتقليل التأثير على حركة المواطنين، مع توفير طرق بديلة لتجنب الازدحام. كما شهدت مواعيد صلاة الجمعة تغييرات جديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي، مما يتطلب من المصلين الانتباه إلى المواعيد الجديدة.

وفي عالم الرياضة، وبعد فوز نادي الزمالك على نادي بيراميدز، تتجه الأنظار نحو موقف النادي الأهلي في حسم لقب الدوري، حيث يرى البعض أن فوزه على بيراميدز قد قلل من آمال الأهلي في الفوز باللقب. وفي سياق آخر، شهد سوق الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في عيار 21، حيث سجلت الأسعار زيادة جديدة بعد فترة من الاستقرار. ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الذهب العالمية وزيادة الطلب المحلي.

وقد دعا خبراء الاقتصاد إلى الحذر في الاستثمار في الذهب، مع التأكيد على أهمية متابعة الأسعار والتطورات في السوق. وبعد انتهاء الأعمال الإنشائية والتحويلات المرورية، تم إعادة فتح كوبري 6 أكتوبر، مما ساهم في تخفيف الضغط المروري وتسهيل حركة المواطنين. وتعد إعادة فتح الكوبري خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتؤكد الحكومة المصرية على التزامها بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة.

وتدعو الحكومة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة واتباع التعليمات المرورية لتجنب الحوادث المرورية والحفاظ على سلامتهم. كما تشدد الحكومة على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التكاليف





