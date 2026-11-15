ارتفاع أسعار الدولار في البنوك المصرية 81 قرشاً مع بدء تعاملات 15 نوفمبر 2026

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية ارتفاعاً ملحوظاً تراوحت بين 48 و81 قرشاً، ليصل سعر الشراء إلى 53.78 جنيه والبيع إلى 53.88 جنيه خلال تعاملات 15 نوفمبر 2026.

في ختام تعاملات يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً داخل شبكة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري. وقد سجلت أسعار الشراء مستويات تراوحت بين 53.74 و53.78 جنيه مصري، بينما سجلت أسعار البيع مستويات تتراوح بين 53.84 و53.88 جنيه مصري، وفقاً لآخر التحديثات المتاحة لسوق الصرف.

تفاصيل ارتفاع أسعار الصرف في البنوك الكبرى

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 53.78 جنيه للشراء، و53.88 جنيه للبيع، مسجلاً زيادة بلغت 73 قرشاً في سعري الشراء والبيع. وفي نفس السياق، سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 53.78 جنيه للشراء، و53.88 جنيه للبيع، حيث ارتفع سعر الشراء بنحو 81 قرشاً، وسعر البيع بنحو 80 قرشاً مقارنة بالمستويات السابقة.

Also read لقطات من افتتاح ملتقى من الكتاب إلى الشاشة بحضور محمود حميدة وصبري فواز

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 53.78 جنيه للشراء، و53.88 جنيه للبيع، محققاً زيادة قدرها 49 قرشاً للشراء، و48 قرشاً للبيع. أما في بنك قناة السويس، فقد سجل سعر الدولار نحو 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع، مع ارتفاع بلغ 71 قرشاً في سعري الشراء والبيع، مما يعكس حركة تصحيحية في السوق.

تحركات الأسعار في المصارف المحلية والإقليمية

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 53.75 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع، مرتفعاً بنحو 66 قرشاً للشراء، و78 قرشاً للبيع. وفي سياق متصل، سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 53.75 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 67 قرشاً في سعري الشراء والبيع، مما يظهر توجهاً موحداً نحو الارتفاع.

Advertisement

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى 53.75 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع، محققاً ارتفاعاً قدره 75 قرشاً في سعري الشراء والبيع. كما سجل سعر الدولار في بنك SAIB نحو 53.74 جنيه للشراء، و53.84 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 64 قرشاً في سعري الشراء والبيع، مشكلاً جزءاً من الموجة الصعودية العامة للسعر.

معدلات الارتفاع في البنوك الحكومية والخاصة

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 53.74 جنيه للشراء، و53.84 جنيه للبيع، مرتفعاً بنحو 66 قرشاً للشراء، و65 قرشاً للبيع. وفي خطوة مماثلة، سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 53.74 جنيه للشراء، و53.84 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 66 قرشاً للشراء، و65 قرشاً للبيع، مما يؤكد اتساع رقعة الارتفاع عبر مختلف فئات البنوك.

كانت تحركات أسعار الشراء والبيع خلال تعاملات هذا اليوم قد شهدت زيادات متفاوتة بين البنوك، تراوحت بين 48 و81 قرشاً، مقارنة بمستوياتها السابقة. ويعكس هذا الارتفاع تفاعلاً ديناميكياً بين العرض والطلب في السوق، مع تأثر الأسعار بتطورات محلية ودولية أثرت على قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية.