ارتفاع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى 3.521 تريليون جنيه في سبتمبر

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بنهاية سبتمبر 2026 لتصل إلى 3.521 تريليون جنيه، مع تفصيل حيازات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن إجمالي الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية بالعملات الأجنبية سجل ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل إلى ما يعادل 3.521 تريليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بمستوى 3.440 تريليون جنيه مسجل في نهاية أغسطس الماضي.

وقد عزز هذا النمو المالي نتيجة الارتفاع الذي شهدته الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، والتي قفزت لتصل إلى 913.769 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، في حين كانت نسبتها 870.010 مليار جنيه خلال الشهر السابق له.

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توزيع الودائع تحت الطلب على القطاعات

توزعت مبالغ الودائع تحت الطلب بين مختلف شرائح الاقتصاد الوطني، حيث سجل قطاع الأعمال الخاص الحصة الأكبر بمبلغ 602.693 مليار جنيه، بينما وصل حجم الودائع للقطاع العائلي إلى نحو 259.549 مليار جنيه.

في المقابل، احتل قطاع الأعمال العام النصيب الأقل من هذه الودائع تحت الطلب، حيث استحوذ على قيمة تقدر بنحو 51.602 مليار جنيه خلال الفترة المحددة من نهاية سبتمبر.

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نمو الودائع لأجل وشهادات الادخار

وفي السياق الموازي، ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية لتصل إلى 2.607 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 2.570 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مما يعكس استقرار المدخرات طويلة الأجل.

وسيطر القطاع العائلي على الغالبية العظمى من هذا الحجم، حيث بلغت قيمته 1.826 تريليون جنيه، بينما جاء قطاع الأعمال الخاص في المرتبة الثانية بـ599.153 مليار جنيه.

مراكز القطاعات الاقتصادية في السوق

أما قطاع الأعمال العام فقد سجل ودائع لأجل وشهادات ادخار بقيمة 181.824 مليار جنيه، ليؤكد أن المواطنين والقطاعات الخاصة هم المحرك الأساسي لاستقرار أرصدة البنوك.

ويشير هذا الارتفاع الشامل في إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية إلى نمو إيجابي في أرصدة المدخرات المصرفية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي.