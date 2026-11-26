بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تكشف ارتفاع الصادرات المصرية لقطر 44% خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، مع زيادة حجم الاستثمارات الثنائية.

أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر ، ليصل إلى 156.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026. وهذا الرقم يمثل قفزة مقارنة بالـ 135 مليون دولار التي سجلتها التجارة الثنائية خلال نفس الفترة من عام 2025، بنسبة ارتفاع قدرها 15.9%، وذلك في ظل متابعة مستمرة للزيارات الرسمية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تفاصيل الصادرات والواردات التجارية

ظهرت الإحصائيات أن قيمة الصادرات المصرية إلى قطر شهدت نموًا قويًا، حيث سجلت 140 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 97 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 44.3%. وعلى الجانب الآخر، انخفضت قيمة الواردات المصرية من قطر إلى 16.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2026، بانخفاض ملحوظ يبلغ 56.8% مقارنة بـ 38 مليون دولار في عام 2025.

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أهم السلع المصدرة والموردة

تصدرت الخضروات والفواكه قائمة الصادرات المصرية إلى قطر، ببلوغ قيمتها 60 مليون دولار، تلتها منتجات الكاكاو ومحضراته بقيمة 12 مليون دولار، ثم الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 11 مليون دولار. كما ساهمت محضرات الخضروات والفواكه بمبلغ 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى محضرات غذائية متنوعة بقيمة 5 ملايين دولار في تشكيل هيكل الصادرات.

فيما يخص الواردات من قطر، احتلتلدائن ومصنوعاتها الصدارة بقيمة 5.1 مليون دولار، يليها الوقود وزيوت المنتجات المعدنية بقيمة 3.1 مليون دولار. وتشمل قائمة الواردات ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 3 ملايين دولار، منتجات كيماوية متنوعة بقيمة مليونين دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 1.8 مليون دولار، مما يعكس تنوع مصادر الاستيراد من السوق القطري.

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تدفقات التحويلات المالية والاستثمارات

سجلت تحويلات المصريين العاملين بقطر ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت 1.1 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 819.5 مليون دولار في العام المالي السابق. وعلى العكس، بلغت تحويلات العاملين من قطر بمصر 6.8 مليون دولار خلال نفس العام المالي، مقابل 1.2 مليون دولار فقط في العام السابق، مما يشير إلى تفاوت كبير في حجم التدفقات المالية بين البلدين.

كما أظهرت البيانات أن قيمة الاستثمارات القطرية في مصر بلغت 611.8 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، بينما قفزت الاستثمارات المصرية في قطر إلى 170.6 مليون دولار خلال نفس الفترة، مما يدل على تعميق الروابط الاقتصادية المتبادلة وتنامي الثقة بين الطرفين في الأسواق الاستثمارية.

السياق الديموغرافي والاجتماعي

في ختام هذه المعطيات، سجل عدد سكان مصر 109.8 مليون نسمة في نوفمبر 2026، بينما بلغ عدد سكان قطر 3.2 مليون نسمة خلال نفس الفترة. كما قدرت البعثة المصرية أن عدد المصريين المتواجدين في قطر وصل إلى 180 ألف مصري حتى نهاية عام 2025، مما يعكس كثافة التواجد البشري الذي يدعم هذه الحركات التجارية والمالية المكثفة.