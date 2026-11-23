أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بجميع الأعيرة، حيث سجل عيار 21 نحو 5660 جنيهًا للبيع. تفاصيل كاملة للأسعار.

شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 ، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5660 جنيهًا للبيع، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6468.5 جنيهًا للبيع. جاء هذا الصعود وسط حركة تداول نشطة في السوق المحلية، حيث ارتفعت أسعار مختلف الأعيرة و الجنيه الذهب مقارنة بمستوياتها في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي الارتفاع نحو 1000 جنيه.

أسعار الذهب في السوق المصري اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 90 جنيهًا مقارنة بسعر الصباح، إذ سجل في بداية التعاملات 5570 جنيهًا للبيع، قبل أن يصل إلى 5660 جنيهًا الآن، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.62%. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن نحو 5660 جنيهًا للبيع و5600 جنيه للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4851.5 جنيهًا للبيع و4800 جنيه للشراء.

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فيما يخص عيار 24، صعد سعره بنحو 103.5 جنيه مقارنة بتعاملات الصباح، ليسجل 6468.5 جنيهًا للبيع، مقابل 6365 جنيهًا في بداية التعاملات، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.63%. أما سعر الجنيه الذهب فقد صعد بقيمة 720 جنيهًا، ليسجل 45280 جنيهًا مقابل 44560 جنيهًا في بداية التعاملات، بارتفاع نسبته نحو 1.62%، وسجل 44800 جنيه للشراء.

تفاصيل أسعار العيار 18 والفضة

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 76.5 جنيه، ليصل إلى 4851.5 جنيهًا للبيع، مقابل 4775 جنيهًا صباحًا، بنسبة زيادة بلغت نحو 1.6%. وبذلك بلغ إجمالي الارتفاع في أسعار الذهب عيار 24 و21 و18 والجنيه الذهب نحو 990 جنيهًا، مقارنة بأسعار البيع في بداية تعاملات اليوم الإثنين.

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كما سجلت الفضة عيار 999 نحو 79 جنيهًا للبيع و75.75 جنيهًا للشراء، بارتفاع 1.2%. فيما بلغ سعر الفضة عيار 925 نحو 73.25 جنيهًا للبيع و70.25 جنيهًا للشراء، بنسبة ارتفاع 1.2%. يأتي هذا الارتفاع في أعقاب استعادة الأونصة العالمية لأنفاسها بعد أسوأ خسارة أسبوعية منذ مارس، حيث ارتفعت بنسبة 0.9%.

مؤشرات السوق والأداء العالمي

يعكس هذا التوجه الصعودي في أسعار الذهب في مصر اليوم، تفاعلاً مباشراً مع تحركات السوق العالمية، حيث استعاد الذهب زخمه الإيجابي. ويتماشى هذا الارتفاع مع التغيرات السريعة التي شهدتها أسواق المعدن النفيس، مما جعل عيار 21 و24 الأكثر تداولاً بالأسواق خلال تعاملات هذا اليوم. وتظهر البيانات أن الارتفاع شمل جميع الأحجام والعيارات المتاحة في السوق المحلي، مما يعكس ثقة المتداولين في استمرار هذا الاتجاه الصعودي على الأقل في إطار التعاملات الحالي.