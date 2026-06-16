ارتفاع أسعار الطماطم والخضراوات في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الطماطم اليوم ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 5 جنيهات، مع توقعات بزيادة مماثلة في أسواق التجزئة، كما ارتفعت أسعار البصل والكوسة والفاصوليا.

شهدت أسعار الطماطم في الأسواق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، حيث قفزت بنحو 5 جنيهات للكيلو في أسواق الجملة. وتراوحت الأسعار بين 10 و17 جنيهاً بعد أن كانت بين 7 و12 جنيهاً مطلع الأسبوع.

ويعزو تجار هذا الارتفاع إلى قلة المعروض نتيجة تقلبات الطقس وزيادة تكاليف النقل، مما أثر على الكميات الواردة من المزارع. وتشير التوقعات إلى أن أسواق التجزئة ستشهد زيادات مماثلة، حيث من المتوقع أن تتراوح أسعار الطماطم متوسطة الجودة بين 20 و25 جنيهاً، وعالية الجودة بين 25 و30 جنيهاً للكيلو. ويأتي هذا الارتفاع في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. ولم تقتصر الزيادة على الطماطم فقط، بل شملت العديد من الخضراوات الأخرى.

فسعر البطاطس ارتفع ليتراوح بين 8 و14 جنيهاً للكيلو في الجملة، ليصل إلى 15-20 جنيهاً في التجزئة. كما ارتفع سعر البصل بنحو جنيهين، حيث سجل البصل الأبيض بين 7 و11 جنيهاً للكيلو في الجملة (15-20 في التجزئة)، والبصل الأحمر بين 6 و9 جنيهات (10-15 في التجزئة). أما الكوسة فتراوحت بين 15 و20 جنيهاً في الجملة، لتصل إلى 25-30 جنيهاً في التجزئة. وسجلت الفاصوليا أسعاراً مرتفعة بين 20 و30 جنيهاً للكيلو في الجملة.

كما شهدت أسعار الباذنجان والفلفل تفاوتاً، حيث تراوح الباذنجان البلدي بين 5 و10 جنيهات في الجملة، ليصل إلى 10-15 في التجزئة، بينما انخفض الباذنجان الرومي قليلاً. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع في أسعار الخضراوات يعكس ضغوطاً أكبر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى. ويعود جزء من هذه الزيادات إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يرفع تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة مثل الأسمدة والبذور.

كما ساهمت اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الوقود في زيادة تكاليف النقل والتوزيع. ويبدو أن هذه العوامل ستواصل تأثيرها على الأسعار خلال الفترة المقبلة، ما لم تتدخل الحكومة بآليات ضبط السوق أو دعم المنتجين. في الختام، يبقى المواطن المصري أمام تحديات يومية في تأمين احتياجاته الأساسية، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف. وتدعو بعض الأصوات إلى تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار، مع تفعيل دور التعاونيات الاستهلاكية لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

ورغم التحديات، فإن الأمل معقود على تحسن الإنتاج المحلي واستقرار الظروف المناخية للحد من هذه الموجة التضخمية





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