ارتفاع حاد في أسعار حديد التسليح بمصر مع تجاوز حديد عز 43 ألف جنيه

تسجل أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاعات جديدة مع دخول نوفمبر، حيث تجاوز سعر طن حديد عز 43 ألف جنيه. تفاصيل الأسعار الحالية لأهم الشركات مثل حديد مصر والحديد السويس.

شهدت سوق مواد البناء في مصر ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار حديد التسليح خلال شهر نوفمبر الجاري، وسط متابعة مكثفة من قبل المواطنين والمقاولين لتأثير هذه الزيادات على تكاليف البناء و التشييد. يأتي هذا الارتفاع في ظل تحركات سعرية مستمرة أقرتها شركات ومصانع الحديد، حيث تجاوز سعر طن حديد التسليم من أرض المصنع ل حديد عز حاجز 43 ألف جنيه، مما يجعل متابعة الأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء أمراً بالغ الأهمية لضمان الدقة في الميزانيات.

تفاصيل الأسعار الرسمية لحديد التسليح

وفقاً لأحدث قوائم الأسعار المتداولة لمبيعات نوفمبر، حددت الشركات الكبرى أسعار طن الحديد تسليم أرض المصنع بتفاوتات واضحة بين العلامات التجارية المهيمنة في السوق. سجل حديد السويس للصلب سعر 39 ألفاً و950 جنيهاً للطن، في حين جاء حديد الجارحي بسعر 39 ألفاً و200 جنيه للطن، أما حديد مصر ستيل فقد سجل سعره عند 36 ألف جنيه للطن، مما يعكس تنافسية الأسعار بين المنتجات المحلية المختلفة.

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فيما يتعلق بسعر حديد عز، الذي يعتبر مؤشرًا هامًا للسوق، سجل السعر الاسترشادي لطنه نحو 43 ألفاً و50 جنيهاً للموزعين تسليم أرض المصنع. ووصل السعر لتجار الجملة تسليم أرض المخزن إلى نحو 44 ألفاً و126 جنيهاً، بينما بلغ السعر الاسترشادي للمستهلك النهائي نحو 44 ألفاً و600 جنيه للطن، وهو سعر شامل لضريبة القيمة المضافة، مما يوضح الفروقات في هيكل التوزيع والأسعار النهائية.

الضغوط التشغيلية ودوافع الارتفاع

ارتبطت هذه الزيادات الأخيرة بعدة ضغوط هيكلية على صناعة الحديد، تشمل تكاليف الطاقة والخامات وعمليات الإنتاج، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بإمدادات الغاز الطبيعي للمصانع. كما لعبت تحركات أسعار البيليت والخردة وتكاليف النقل دوراً محورياً في دفع الأسعار للأعلى، حيث شهدت بعض الشركات زيادات وصلت إلى نحو ألفي جنيه للطن مقارنة بمستويات أكتوبر.

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وأعلنت شركة حديد عز زيادة بنحو ألف جنيه للطن، وفقاً للقوائم والتقارير المنشورة التي توثق هذه التحركات. يعكس هذا الارتفاع التحديات التي تواجه القطاع في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية، مما يجعل من الضروري فهم أسباب الارتفاع لتوقع الاتجاهات المستقبلية وتخطيط الاستثمارات العقارية والبناءية بشكل أكثر دقة.

التأثير المباشر على قطاع التشييد

يمثل الحديد أحد أكبر مكونات تكلفة البناء، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الطن ينعكس بصورة مباشرة وملموسة على ميزانية تشطيب وبناء المنازل والمشروعات العقارية. هذا الارتفاع يزيد من العبء على المقاولين والمواطنين الذين يحاولون استكمال أعمال البناء، ويؤكد على أهمية المراقبة المستمرة للأسعار لاتخاذ قرارات الشراء في الأوقات المناسبة.

تختلف الأسعار من شركة إلى أخرى، كما تتباين التكلفة النهائية بناءً على عوامل النقل والتوزيع وهوامش التجار. استمرار هذه التحركات السعرية يتطلب من الجميع تكييف خططهم المالية مع الواقع الجديد، خاصة مع تزايد أهمية متابعة أسعار الحديد قبل اتخاذ قرارات الشراء أو استكمال أعمال البناء لضمان عدم تجاوز الميزانيات المخطط لها.