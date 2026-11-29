شركات مصرية تسجل قفزات في الأرباح خلال 2026، حيث تقدم التأمين الصحي بـ53 مليون خدمة وارتفع سعر جرام الذهب 315 جنيهاً، في ظل تعافي القطاعات الصناعية.

شهدت المؤسسات الاقتصادية والصحية المصرية تحولات ملموسة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كشف تقرير رسمي عن أداء قطاع الصحة العامة، ليعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن منظومة التأمين الصحي الشامل قد قدمت أكثر من 53 مليون خدمة طبية خلال سبعة أعوام من التشغيل، مما يعكس توسعاً واضحاً في التغطية الصحية للمواطنين.

تحركات السوق وأسعار الذهب

في جانب الأسواق المالية والسلعية، سجلت أسعار الذهب المحلية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع سعر جرام الذهب المحلي بمقدار 315 جنيهاً خلال أسبوعين، وسط تحركات متفاوتة في الأداء المالي للشركات، بين قفزات في الأرباح وتحسن نتائج النشاط وزيادة في المبيعات، وفي المقابل واجهت بعض الشركات ضغوطاً في المصروفات التمويلية وتراجعاً في أرباحها رغم نمو إيراداتها، مما يعكس اختلاف القدرة على تحويل النمو إلى أرباح نهائية.

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قفزة أرباح الكيماويات والتقييم العقاري

أظهرت نتائج شركة مصر لصناعة الكيماويات تحقيق صافي ربح بلغ 245.939 مليون جنيه خلال الفترة المالية من أول يوليو حتى 31 أكتوبر 2026، مقابل 187.388 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ومقابل صافي ربح مستهدف يبلغ 160.230 مليون جنيه، بما يعكس تجاوز الشركة مستهدفاتها المالية خلال الفترة، وخلال أكتوبر 2026، والتقارير الدورية للفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر، كما وافق مجلس الإدارة على تقييم وتحديد القيمة السوقية العادلة لأرض الشركة، من خلال خبراء متخصصين مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بغرض التأثير على القوائم المالية لشهر نوفمبر 2026، وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 10، وبلغت فروق التقييم 534 مليون جنيه، إلى جانب عرض محضر لجنة المراجعة واعتماد توصياتها.

توسع المبيعات في التعمير والاستشارات

في شركة التعمير والاستشارات الهندسية، سجلت قائمة الدخل المجمعة عن الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026 صافي مبيعات بقيمة 528.838 مليون جنيه، مقابل 183.411 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2025، وبلغت تكلفة المبيعات 270.674 مليون جنيه، مقابل 101.551 مليون جنيه، ليرتفع مجمل ربح النشاط إلى 258.164 مليون جنيه، مقابل 81.859 مليون جنيه، وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية 89.661 مليون جنيه، مقابل 61.185 مليون جنيه، وبدلات أعضاء مجلس الإدارة 170.186 ألف جنيه، مقابل 131.690 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي المصروفات 89.831 مليون جنيه، مقابل 61.317 مليون جنيه، وصعد صافي ربح النشاط إلى 168.332 مليون جنيه، مقابل 20.541 مليون جنيه.

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ارتفاع هامش الربح للصوامع والتخزين

وفي الشركة العامة للصوامع والتخزين، أظهرت قائمة الدخل عن الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2026، تحقيق صافي مبيعات إنتاج تام بقيمة 220.215 مليون جنيه، مقابل 164.595 مليون جنيه بالفترة المقارنة، وخدمات مباعة بقيمة 117.603 مليون جنيه، مقابل 100.359 مليون جنيه، وإيرادات تشغيل للغير بقيمة 337.818 مليون جنيه، مقابل 478.092 مليون جنيه، وبلغت تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة 304.598 مليون جنيه، مقابل 179.182 مليون جنيه، والتكاليف التسويقية والبيع والتوزيع 682.280 ألف جنيه، مقابل 625.340 ألف جنيه، لتصل تكلفة إيرادات النشاط إلى 305.280 مليون جنيه، مقابل 183.342 مليون جنيه، ومجمل الربح إلى 325.381 مليون جنيه، مقابل 106.878 مليون جنيه.

تعافي قطاع المطاحن ومخابز جنوب القاهرة

أما في شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، حققت الشركة فائضًا خلال أكتوبر 2026 بلغ 5.656 مليون جنيه، مقابل 5.265 مليون جنيه خلال الشهر المقابل من العام المالي السابق، كما ارتفع فائض نتائج الأعمال خلال الفترة من أول يوليو حتى 31 أكتوبر 2026 إلى 35.155 مليون جنيه، مقابل 14.403 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، واستعرض مجلس الإدارة نتائج أنشطة الشركة خلال أكتوبر والفترة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2026، وقرر إحاطة المجلس بما تضمنته مذكرة قطاع الشئون المالية بشأن النتائج، مع تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، والقطاع المالي بإجراء المطابقات وتحصيل مديونيات الشركات الشقيقة.