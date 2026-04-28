ارتفاع طفيف للدولار في البنوك.. ومناقشة تطوير تشريعات الأسرة بحضور محمد فراج

شهد الدولار ارتفاعًا محدودًا في البنوك المحلية، بينما يناقش مجلس النواب مشروع قانون لتعديل التأمينات الاجتماعية، واستمع إلى آراء الفنان محمد فراج حول قضايا الأسرة.

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا في البنوك المحلية المصرية خلال تعاملات منتصف اليوم الموافق 28 أبريل 2026، حيث تراوح الارتفاع بين 16 و 25 قرشًا مصريًا.

يأتي هذا الارتفاع في ظل متابعة الأسواق المالية للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتأثيرها على قيمة الجنيه المصري. وتتوقع بعض التحليلات استمرار هذه التقلبات في الفترة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة مثل أسعار النفط العالمية، ومعدلات التضخم، وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بملف الاستقرار المالي، وتسعى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على قيمة الجنيه المصري، وضمان استقرار الأسواق.

وفي سياق منفصل، يناقش مجلس النواب مشروع قانون هام لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف تطوير منظومة الضمان الاجتماعي، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. ويأتي هذا التعديل في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين. في نفس السياق، شهدت جلسة استماع مُنعقدة بمقر مجلس النواب، تفاعلاً لافتًا بين النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والفنان محمد فراج.

جاء هذا التفاعل خلال مناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة المصرية. وقد بدأت النائبة راندا مصطفى حديثها بطرح سؤال للفنان محمد فراج، مستشهدة بدوره في مسلسل أب ولكن، حيث قالت: أنت كنت متعذب في مسألة الرؤية خلال مسلسل أب ولكن. هذا الإشارة تعكس أهمية الدور الذي قدمه الفنان فراج في تسليط الضوء على قضايا أسرية هامة، تعكس الواقع المجتمعي.

وتأتي مشاركة الفنان محمد فراج في هذه الجلسة، التي تحظى بحضور ممثلي أربع لجان برلمانية رئيسية، وهي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الشؤون الدينية، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، بهدف الاستفادة من خبراته وتجاربه في فهم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية. كما تحرص الجلسة على جمع آراء ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية، بالإضافة إلى الخبراء والمتخصصين في مجال الأسرة، بهدف صياغة تشريعات أكثر فعالية، تلبي احتياجات المجتمع.

تُعد جلسة الاستماع هذه خطوة هامة في إطار جهود لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لتعزيز الحوار المجتمعي، وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بالملفات الاجتماعية ذات الأولوية. وقد أشادت النائبة راندا مصطفى بمسلسل أب ولكن، مؤكدة أن دعوة الفنان محمد فراج للمشاركة في الجلسة جاءت تقديرًا لدوره في طرح قضية الرؤية بشكل واقعي، مما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه الدراما في إثارة القضايا المجتمعية، ودعم الحوار البناء حولها.

وتأتي هذه المبادرة في سياق حرص المجلس على الاستفادة من كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك الفن والإعلام، لخدمة المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتتركز المناقشات في الجلسة على سبل تطوير التشريعات المنظمة للأسرة المصرية، بما يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، ويعزز دورها في بناء مجتمع قوي ومترابط. كما تتناول الجلسة آليات الإصلاح التشريعي، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، بهدف تحقيق التكامل والفعالية في تنفيذ السياسات الاجتماعية.

ومن المتوقع أن تسفر الجلسة عن توصيات هامة، تساهم في تطوير الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة المصرية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأسر والمجتمع





