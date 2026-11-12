ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوى منذ أبريل 2025 وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية

ارتفع مؤشر الدولار إلى 103.02 نقطة، وأقرب إلى 160 يناً، مع تصاعد المخاوف التضخمية وتوقعات برفع الفائدة الأمريكية، وتأثر الأسواق العالمية بالبيانات الاقتصادية الحديثة.

سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2025، مما يعكس تغيراً جذرياً في توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بتزايد الضغوط التضخمية وبيانات أسعار أعلى من التوقعات، مما عزز الرهانات على استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

بيانات التضخم تعزز توقعات التشديد النقدي

عززت بيانات التضخم لشهر أكتوبر الرهانات على استمرار رفع الفائدة، بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبدوا خلالها قلقهم من بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، ولم يستبعدوا إمكانية زيادة أسعار الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة أساس. واستمرت توقعات الأسواق عند هذا المعدل المرتفع، إذ بدأت مؤسسات مالية كبرى، من بينها جولدمان ساكس، ترجح تنفيذ زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال أوائل العام المقبل، وهو ما منح الدولار دعماً إضافياً أمام العملات المنافسة.

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تقلبات سعر الدولار أمام العملات العالمية

سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ارتفاعاً بنسبة 0.15% ليصل إلى 103.02 نقطة، في إشارة إلى تنامي الطلب على العملة الأمريكية مع إعادة المستثمرين تسعير توقعاتهم للفائدة. وفي المقابل، تحرك الدولار أمام الين الياباني إلى مستوى 159.83 يناً، مرتفعاُ بنسبة 0.04%، بعدما عكس مساره السابق نحو الهبوط، مقترباً من مستوى 160 يناً، وسط استمرار اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية.

ورغم الضغوط التي يتعرض لها الين، فإن توقعات رفع الفائدة اليابانية خلال الشهر المقبل لا تزال حاضرة بقوة في تقديرات المحللين، خاصة بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي لأسعار الجملة في اليابان إلى 7.1% خلال أكتوبر، مقابل 6.8% في سبتمبر. لكن تصريحات أحد مسؤولي بنك اليابان، التي اتسمت بنبرة تميل إلى التيسير النقدي، حدّت من مكاسب العملة اليابانية وأعادت الدولار إلى الاقتراب من حاجز 160 يناً.

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أسعار العملات الأخرى والمواد الرقمية

امتدت تحركات الدولار إلى بقية أسواق الصرف، حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.06% إلى 1.1096 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% ليسجل 1.3266 دولار. وفي سوق العملات المشفرة، سجلت بيتكوين تراجعاُ بنسبة 0.63% لتصل إلى 73,848.24 دولار، كما انخفضت إيثريوم بنسبة 0.49% إلى 2,058.18 دولار، مما يعكس تأثر الأصول الرقمية بتقلبات العملة الأمريكية.

انعكاسات القوة الأمريكية على الأسواق الناشئة

تعكس قوة الدولار تغيراً مهماً في توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية؛ فكلما زادت احتمالات رفع الفائدة، ارتفعت جاذبية الأصول المقومة بالدولار، وهو ما قد يزيد الضغوط على العملات الأخرى، ويؤثر في حركة رؤوس الأموال والأسواق الناشئة. وتشمل هذه التغيرات أيضاً انعكاساتها المحتملة على الذهب والسلع وأسعار الصرف في الأسواق العالمية، مما يتطلب مراقبة دقيقة من قبل المستثمرين وصناع القرار.