ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وسلوفينيا بنسبة 12.4% خلال 7 أشهر

أظهرت بيانات الإحصاء ارتفاع الصادرات المصرية لسلوفينيا إلى 287.5 مليون دولار والواردات إلى 78.3 مليون دولار، مع نمو الاستثمارات السلوفينية في مصر بنسبة 121.7%.

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق قفزة ملحوظة في الأداء التجاري بين مصر و سلوفينيا خلال النصف الأول من العام الحالي 2026، حيث بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين 365.8 مليون دولار. وقد سجل هذا الرقم ارتفاعاً واضحاً مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2025، والتي سجلت فيها قيمة التبادل التجاري 325.3 مليون دولار، ليصل معدل النمو إلى 12.4%، مما يعكس ديناميكية العلاقة الاقتصادية المتنامية بين الدولتين.

تفاصيل الصادرات المصرية وسلوفينيا

في جانب الصادرات، سجلت قيمة الصادرات المصرية الموجهة إلى السوق السلوفيني ارتفاعاً قوياً لتصل إلى 287.5 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 2026. وقد جاء هذا الرقم في مقابل 254.7 مليون دولار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2025، مسجلاً نسبة نمو مقدارها 12.9%، مما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التنويع وزيادة حصة المنتجات الوطنية في الأسواق الأوروبية المتخصصة.

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وعن هيكلية هذه الصادرات، تصدرت الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها القائمة بقيمة 132.4 مليون دولار، لتشكل الدعامة الرئيسية للتدفقات التصديرية. وفي المركز الثاني جاءت الفواكه بقيمة 43.8 مليون دولار، تلتها الأدوات والأجهزة البصرية بقيمة 25 مليون دولار. كما ساهمت الدائن ومصنوعاتها بمبلغ 17.6 مليون دولار، والآلات والمعدات الكهربائية بـ 14.7 مليون دولار، والخضروات بـ 12.2 مليون دولار، والأسمدة بـ 9.9 مليون دولار، والألعاب النارية بـ 9.5 مليون دولار.

واختتمت القائمة السلعية للصادرات المصرية لسلوفينيا بالألمنيوم ومصنوعاته التي وصلت قيمتها إلى 3.9 مليون دولار، ومنتجات الكيمياء العضوية بقيمة 3.7 مليون دولار. وتوضح هذه الأرقام تنوع المحفظة التصديرية المصرية التي لا تعتمد على مادة واحدة، بل تمتد لتشمل قطاعات زراعية وصناعية وكيميائية متنوعة، مما يقلل من المخاطر ويعزز الاستقرار المالي للتبادل التجاري الثنائي.

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استراتيجية الواردات المصرية من سلوفينيا

من جانب الواردات، سجلت قيمة ما استوردته مصر من سلوفينيا ارتفاعاً نسبته 10.8%، حيث بلغت 78.3 مليون دولار خلال أول 7 شهور من عام 2026، مقارنة بـ 70.7 مليون دولار في العام السابق 2025. وقد سيطرت المنتجات الصيدلانية على حصص الاستيراد بواقع 34.5 مليون دولار، مما يشير إلى اعتماد القطاع الصحي المصري على المستوردات السلوفينية في هذا المجال الحيوي.

وتلتها الأدوات والأجهزة البصرية التي استوردتها مصر بقيمة 11.8 مليون دولار، تليها المراجل والآلات والأجهزة الميكانيكية بمبلغ 6.2 مليون دولار، والآلات والمعدات الكهربائية بقيمة 5.6 مليون دولار. كما اشتملت قائمة الواردات على الورق بقيمة 3.6 مليون دولار، والزيوت العطرية بـ 3.4 مليون دولار، والمحضرات الغذائية المتنوعة بـ 2 مليون دولار، والألمنيوم ومصنوعاته بـ 1.9 مليون دولار.

نمو الاستثمارات وتحويلات العاملين

لا يقتصر النجاح على التبادل التجاري فقط، بل يشمل حركة رأس المال المباشر، فقد سجلت قيمة الاستثمارات السلوفينية المباشرة في مصر 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025. وهذا الرقم يمثل قفزة نوعية مقارنة بالعام المالي السابق 2023/2024، والذي سجل فيه الاستثمار 2.3 مليون دولار، مسجلاً نسبة ارتفاع هائلة بلغت 121.7%، مما يدل على ثقة المستثمرين السلوفينيين في البيئة الاستثمارية المصرية.

كما شهدت التحويلات المالية حركة صعود واضحة، حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين بسلوفينيا 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 943 ألف دولار في العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 50.9%. وفي المقابل، بلغت قيمة تحويلات السلوفينيين العاملين في مصر 86 ألف دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 14 ألف دولار فقط في العام المالي 2023/2024، محققةً نسبة نمو استثنائية تصل إلى 514.3%، مما يعكس زيادة في أعداد العمالة أو حجم المعاملات المالية بين الجانبين.