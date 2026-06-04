ارتفاع كبير في واردات مصر من السيارات وزيادة ملحوظة في المبيعات خلال الربع الأول من 2026

شهدت واردات مصر من السيارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت واردات سيارات الركوب بنسبة 25.6% لتصل إلى 868.67 مليون دولار، كما زادت واردات سيارات نقل البضائع والجرارات والسيارات الخاصة. على الجانب الآخر، سجلت مبيعات السيارات في السوق المحلي نموًا كبيرًا بنسبة 56.2% خلال نفس الفترة. هذا النمو يأتي رغم التحديات التي واجهها السوق خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار والشحن بسبب الحرب على إيران.

أظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا ملحوظًا في واردات مصر من السيارات خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت واردات سيارات الركوب زيادة بنسبة 25.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 868.67 مليون دولار، مقابل 691.45 مليون دولار، مما يعكس زيادة بقيمة 177.22 مليون دولار.

وقد شهدت واردات أجزاء السيارات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.1% لتصل إلى 218.08 مليون دولار، مقارنة بـ 225.07 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025. وبتحليل أداء عام 2025 ككل، ارتفع إجمالي واردات سيارات الركوب وأجزائها بنسبة 11.4% ليصل إلى 3.9 مليار دولار، حيث شكلت واردات سيارات الركوب وحدها 2.9 مليار دولار بزيادة سنوية 11.5%، بينما soaredت واردات أجزاء السيارات إلى 989.6 مليون دولار بزيادة 18.4%.

في فئات أخرى، ارتفعت واردات سيارات نقل البضائع بنسبة كبيرة بلغت 36.3% لتسجل 97.03 مليون دولار، كما سجلت واردات الجرارات الكاملة نموًا بنسبة 4.6% لتبلغ 169.64 مليون دولار، وارتفعت واردات السيارات المخصصة للاستخدامات الخاصة بنسبة 41.2% لتصل إلى 48.99 مليون دولار. هذه الزيادات عبر جميع الفئات تشير إلى انتعاش قوي في الطلب على المركبات بجميع أنواعها خلال الفترة الحالية.

على صعيد المبيعات المحلية، كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) عن نمو كبير في مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 56.2% على أساس سنوي، حيث تم بيع حوالي 49.130 ألف وحدة مقارنة بـ 31.442 ألف وحدة خلال نفس الفترة من عام 2025. وقد وصف تجار السيارات هذا النمو بأنه جاء بعد فترة من الارتباك التي شهدها السوق بسبب الحرب على إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار والشحن والتأمين، وتوقعوا استمرار ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 15% إذا استمرت الحرب، بالإضافة إلى احتمالات عودة أزمة نقص المعروض وظاهرة "الأوفر برايس" مجددًا.

وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات السيارات في مصر خلال عام 2025 ككل سجلت ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 69.94% لتصل إلى 173.763 ألف مركبة، مقارنة بـ 102.249 ألف مركبة خلال عام 2024





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