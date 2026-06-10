ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم الأربعاء مع بقائه تحت 52 جنيهاً

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً اليوم الأربعاء 10-6-2026 لكنه ظل دون مستوى 52 جنيهاً. وسجل أعلى سعر في بنك قناة السويس عند 51.82 جنيه للشراء، وأقل سعر في عدة بنوك عند 51.75 جنيه للشراء. ويعكس الاستقرار النسبي تحسناً في المؤشرات الاقتصادية.

شهد سعر صرف ال دولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026، لكنه استمر في التداول دون حاجز 52 جنيهاً للمرة الأولى منذ أسابيع.

وتتباين أسعار الصرف بين البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث سجل أعلى سعر للدولار في بنك قناة السويس عند 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر في البنك التجاري الدولي وبنك أبوظبي التجاري وبنك البركة وبنك كريدي أجريكول عند 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع. ويعكس هذا التباين الطفيف حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، بعد فترة من التقلبات الحادة التي شهدتها العملة المصرية خلال الشهرين الماضيين.

وتصدر بنك قناة السويس قائمة البنوك من حيث أعلى سعر للدولار، يليه كل من بنك نكست ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع. وسجل البنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعراً عند 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، في حين سجل بنك الكويت الوطني 51.78 جنيه للشراء و51.88 جنيه للبيع. أما البنك الأهلي الكويتي، فبلغ سعر الدولار فيه 51.78 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

ويأتي بنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان وبنك أبوظبي الأول مصر والبنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي وبنك مصر والبنك المصري الخليجي وبنك فيصل الإسلامي وبنك التنمية الصناعية وميد بنك والمصرف المتحد والبنك العقاري المصري العربي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك بيت التمويل الكويتي جميعها عند سعر 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع. ويرى محللون اقتصاديون أن استقرار سعر الصرف تحت مستوى 52 جنيهاً يعكس تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن عوائد قطاع السياحة.

كما أن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بالتشديد النقدي ساهمت في امتصاص الضغوط التضخمية ودعم العملة المحلية. ومع ذلك، يبقى السوق تحت رقابة دقيقة تحسباً لأي تطورات خارجية قد تؤثر على حركة رؤوس الأموال أو أسعار السلع الأساسية. ويترقب المتعاملون اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر، والذي قد يحمل مفاجآت بشأن أسعار الفائدة وبالتالي تأثيرها على سعر الصرف





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