كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع الصادرات المصرية لقطر إلى 140 مليون دولار في تسعة أشهر من 2026، مع تراجع الواردات من قطر بنسبة 56.8%، فيما سجل التبادل التجاري نموًا ملحوظًا.

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء ، أن قيمة الصادرات ال مصر ية ل قطر قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، لتسجل مستويات قياسية جديدة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الصادرات 140 مليون دولار أمريكي، مما يعكس قوة الأداء التصديري ال مصر ي تجاه هذا الشريك التجاري الاستراتيجي في المنطقة. يأتي هذا الارتفاع الكبير مقابل قيمة بلغت 97 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، مما يمثل زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري.

تراجع كبير في الواردات المصرية من قطر

وفي السياق المعاكس، سجلت قيمة الواردات المصرية القادمة من قطر انخفاضًا حادًا وملحوظًا خلال الفترة نفسها من عام 2026. حيث بلغت قيمة هذه الواردات 16.4 مليون دولار، مقارنة بـ 38 مليون دولار تم تسجيلها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025. ويترتب على هذا الانخفاض انخفاض في قيمة الواردات قدره 56.8%، مما يشير إلى تحول في هيكلية الاستهلاك أو الاعتماد على مصادر أخرى لتلبية الطلب الداخلي في مصر.

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نمو إجمالي التبادل التجاري بين البلدين

على الرغم من التراجع الحاد في الواردات، فإن المؤشرات الكلية للتبادل التجاري بين مصر وقطر أظهرت اتجاهًا تصاعديًا إيجابيًا. حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين البلدين لتسجل 156.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026. ومقارنة بنفس الفترة من عام 2025 التي سجلت فيها القيمة 135 مليون دولار، فإن هذا الارتفاع يمثل نموًا بنسبة 15.9%، مما يؤكد استدامة العلاقات التجارية الثنائية.

هيكلية الصادرات والواردات السلعية

تتصدر المنتجات الزراعية قطاع الصادرات المصرية لقطر، حيث سجلت خضروات وفواكه بقيمة 60 مليون دولار، لتحتل المرتبة الأولى في قائمة السلع المصدرة. أما فيما يخص محضرات الخضروات والفواكه، فقد سجلت قيمة 9 ملايين دولار. وعلى صعيد الواردات المصرية من قطر، جاءت وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها في الصدارة بقيمة 3.1 مليون دولار، تليها المنتجات الكيماوية غير العضوية بقيمة 1.8 مليون دولار.

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تدفقات التحويلات والاستثمارات الثنائية

شهدت التدفقات المالية بين البلدين أيضًا حركة نشطة، حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.1 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 819.5 مليون دولار في العام السابق. وفي المقابل، بلغت تحويلات العاملين من قطر بمصر 6.8 مليون دولار مقابل 1.2 مليون دولار. كما سجلت الاستثمارات القطرية في مصر 611.8 مليون دولار، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في قطر 170.6 مليون دولار خلال نفس العام المالي.

السياق السكاني والبيئي للفترة

في ظل هذه المؤشرات الاقتصادية، بلغ عدد سكان مصر 109.8 مليون نسمة في نوفمبر 2026، بينما سجل عدد سكان قطر 3.2 مليون نسمة خلال نفس الفترة. وفي مجال الصحة العامة، تواصل الخدمات البيطرية أعمال التقصي الوبائي بمسار الطيور المهاجرة لضمان سلامة البيئة الصحية.