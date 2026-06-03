ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تجاوز 52 جنيها في تعاملات الأربعاء 3 يونيو 2026

يقوم موقع صدى البلد بنشر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بشكل يومي، وفي هذا التقرير نعرض أسعار الدولار اليوم في عدد من البنوك العاملة في السوق المصري.

شهدت تعاملات يوم الأربعاء 3 يونيو 2026 ارتفاعا ملحوظا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، متجاوزا حاجز الـ 52 جنيها في عدد من البنوك الكبرى.

ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني أدنى سعر للشراء في هذا اليوم، حيث بلغ 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع. بينما سجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بقيمة 52.10 جنيها للشراء و52.20 جنيها للبيع. وقد تنوعت الأسعار بين البنوك الأخرى فقد جاءت أسعار بنك التعمير والإسكان عند 52.04 جنيه للشراء و52.14 جنيه للبيع، بينما سجل المصرف العربي الدولي 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وسجل بنك الكويت الوطني 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع، وقد Came several banks with identical rates such as البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول وبنك نكست وبنك أبوظبي الأول مصر، جميعها سجلت 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع. كما سجلت مجموعة من البنوك من بينها بنك الإسكندرية والبنك المصري الخليجي وبنك مصر وبنك فيصل الإسلامي وبنك التنمية الصناعية وميد بنك والمصرف المتحد وبنك بيت التمويل الكويتي والبنك العقاري المصري العربي والبنك العربي الأفريقي الدولي 51.89 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

أما بنك البركة فقد سجل 51.88 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر بنك أبوظبي التجاري 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع. ويظل هذا التباين في الأسعار يعكس آليات العرض والطلب في السوق المصريNWK





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