ملخص: سجل الجنيه المصري مكاسب كبيرة مقابل الدولار الأمريكي في أسبوع واحد، حيث تحسن سعر الصرف بنحو 180 قرشاً، مما أدى إلى انخفاض سعر الدولار في البنوك إلى حوالي 50.27 جنيه للبيع. تسلط هذه المقالة الضوء على أسباب هذا التطور وأبرز الأسعار في البنوك العاملة.

شهد سوق الصرف المصري تحركاً ملحوظاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر الجنيه بما يقرب إلى 180 قرشاً، مما أدى إلى انخفاض سعر الصرف من 52.07 جنيه للشراء في بداية الفترة إلى حوالي 50.27 جنيه للشراء في نهايتها.

هذا التحسن في قيمة الجنيه يعكس تأثيرات إيجابية متوقعة للجهود الحكومية والبنك المركزي في إدارة الاحتياطيات النقدية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف بشكل تدريجي ليتوافق مع قوى العرض والطلب في السوق الموازية والرسمية. وقد ترافق هذا التطور مع زيادة ملحوظة في حصيلة بيع العملات الأجنبية في مزادات البنوك، ما ساهم في استقرار سوق الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.

وتفاوتت أسعار الشراء والبيع للدولار بين مختلف البنوك العاملة في السوق المصري، حيث سجلت مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة أسعاراً متقاربة في نطاق 50.14 إلى 50.18 جنيه للشراء و50.22 إلى 50.27 جنيه للبيع. على سبيل المثال، بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 50.17 جنيه والبيع 50.27 جنيه، بينما عرض البنك التجاري الدولي أسعاراً أقل قليلاً عند 50.12 جنيه للشراء و50.22 للبيع.

من ناحية أخرى، سجل بنك الإسكندرية وبنك الإمارات دبي الوطني أسعار شراء عند 50.07 جنيه وبيع 50.17 جنيه، مما يشير إلى وجود منافسة حادة بين المؤسسات المالية لجذب العملاء عبر تقديم أسعار más تنافسية. كما أن بعض البنوك مثل بنك أبوظبي الأول مصر وبنك الكويت الوطني حافظت على أسعار في حدود 50.15 جنيه للشراء و50.25 للبيع.

وتظل مراقبة تحركات سعر الصرف أمراً حيوياً للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث يؤثر التقييم اليوم للجنيه بشكل مباشر على تكلفة الواردات Macdonald's وأسعار السلع الأساسية وقدرة企业的 Borrowing تكاليف السفر إلى الخارج. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في اعتماد سياسات مرنة لضمان استقرار سوق الصرف، مع التركيز على تعزيز الثقة في economy المصري وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

كما أن التنوع في أسعار البنوك يعكس أهمية قيام العملاء بمقارنة الأسعار قبل إجراء المعاملات، خاصة في ظل التقلبات الموسمية ونقص السيولة الدولارية في بعض الفترات. وعليه، يُنصح المتابعون بمراجعة التحديثات اليومية من مصادر رسمية أو عبر منصات المراقبة المخصصة للحصول على أحدث البيانات بدقة





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