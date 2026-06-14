ارتفاع تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير 2026 إلى 9 مليار جنيه

تقرير هيئة الرقابة المالية يظهر نمواً في قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال يناير 2026، مع زيادة في عدد العملاء النشطين بالقطاع مقارنة بالعام السابق.

بلغت قيمة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في يناير الماضي 9 مليار جنيه مقابل 8 مليار جنيه في يناير 2025، حسبما كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2025.

وقد أظهر التقرير، الذي حصل صدى البلد على نسخة منه، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سجل 297.3 ألف عميل خلال يناير 2026، مقارنة بـ 262 ألف عميل في الشهر المماثل من العام السابق. وتفصيلاً، استحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر، البالغ عددهم 296.8 ألف عميل، على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة تقارب 8 مليار جنيه في يناير 2026، مقارنة بـ 261.4 ألف عميل في يناير 2025 وتمويلات نحو 6.9 مليار جنيه.

في المقابل، تراجعت حجم التمويلات الممنوحة لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة لتسجل 947 مليون جنيه خلال يناير 2026، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام الماضي. وعلى صعيد الأرصدة التراكمية، بلغت أرصدة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية يناير 2026 نحو 97 مليار جنيه، مقابل 80.4 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مما يشير إلى نمو إيجابي في المحفظة الائتمانية للقطاع.

لكن أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2026 سجلت تراجعاً طفيفاً إلى نحو 3.5 مليون عميل، مقارنة بـ 3.7 مليون عميل بنهاية الفترة المماثلة في العام السابق. وسجل إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال فترة يناير حتى ديسمبر 2025 نحو 106.9 مليار جنيه، مقابل 95.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس نمواً سنوياً في حجم التمويل الممنوح للقطاع.

في الوقت نفسه، انخفض أعداد عملاء نشاط القطاع خلال عام 2025 إلى 3.148 مليون عميل، مقارنة بـ 3.4 مليون عميل خلال الفترة المماثلة في العام السابق، ما قد يدل على تحول نحو تمويل مشروعات أكبر حجماً أو عناوة جديدة في سياسات التمويل. هذا وقد أشارت الهيئة العامة للرقابة المالية، في سياق التقرير، إلى several مبادرات تنظيمية جديدة، منها نظام جديد لتنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، وإلزام الشركات العاملة بالأنشطة غير المصرفية بتطوير نظم الحماية والامتثال.

وتؤكد هذه الخطوات على سعي regulator لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في السوق غير المصرفي





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