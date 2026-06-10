أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم الشهري إلى 1.4% خلال مايو و السنوي يتراجع إلى 13%. البنك المركزي: 27% معدلات تضخم متوقعة بنهاية 2026 وتباطوء محدود مطلع العام المقبل. البنك المركزي: نتوقع وصول التضخم إلى 27% في آخر 3 شهور من 2026. تباتوء التضخم وارتفاع الاحتياطي يدعمان تثبيت سعر الفائدة. تفاصيل.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع ال تضخم الشهري إلى 1.4% خلال مايو و السنوي يتراجع إلى 13%. البنك المركزي: 27% معدلات تضخم متوقعة بنهاية 2026 وتباطوء محدود مطلع العام المقبل.

البنك المركزي: نتوقع وصول التضخم إلى 27% في آخر 3 شهور من 2026. تباتوء التضخم وارتفاع الاحتياطي يدعمان تثبيت سعر الفائدة. تفاصيل. تراجع جماعي للأسهم الأوروبية وسط ترقب نتائج "إنفيديا" ومخاوف التضخم.

وفقا لما أعلنه الجهاز، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (292.0) نقطة لشهر مايو 2026، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره (1.4%) عن شهر ابريل 2026.

اسباب ارتفاع التضخم ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%), مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.5%), مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%), مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%), مجموعة الفاكهة بنسبة (12.7%), مجموعة الخضروات بنسبة (1.7%), السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%), المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.2%), الدخان بنسبة (0.2%), مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%), الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%), صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.8%), الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.0%), المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%), الاجهزة المنزلية بنسبة (0.9%), ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.6%), السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%), خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%), شراء المركبات بنسبة (1.0%), مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%), معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.7%), مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.4%), معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.2%), الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%), مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.3%).

انخفاض بعض السلع والخدمات هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.9%), مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.3%), خدمات الفنادق بنسبة (-0.2%), خدمات النقل بنسبة (-0.2%





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