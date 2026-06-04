ارتفاع المخاوف التضخمية والجيوسياسية يطفئ زخم الأسهم الأمريكية ويعقّب اتفاقية نزع سلاح حزب الله في لبنان

تراجع أسواق الأسهم الأمريكية نتيجة مخاوف التضخم وتوترات الشرق الأوسط، مع توقيع اتفاقيات جديدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان تشمل نزع سلاح حزب الله وتعزيز السيطرة اللبنانية على المناطق الجنوبية، وتكثيف جهود الحكومة في الحماية الاجتماعية والوقود.

تراجعت أسهم الشركات الأمريكية بعد أن أعاقت مخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم التوترات الجيوسياسية مسار المكاسب التي حققتها خلال الأسابيع الأخيرة. فقد أظهرت مؤشرات السوق أن المستثمرين يتجهون نحو تقليل المخاطر في ظل توقعات بارتفاع أسعار السلع الأساسية وقرارات بنكية محتملة قد تؤثر على السيولة.

هذا التراجع يعكس قلق المستثمرين من أن تستمر الضغوط الاقتصادية العالمية في تضييق هوامش الربح، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة التي كانت تشهد نمواً مستمراً. في السياق نفسه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ياسر كاتس في بيان رسمي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة اللبنانية يتضمن نصاً واضحاً يلزم حزب الله بنزع أسلحه.

وجاء هذا التصريح بعد ساعات من إعلان التفاهمات الثلاثية بين الولايات المتحدة، لبنان وإسرائيل التي تم التوصل إليها في واشنطن بوساطة أمريكية، حيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل من جانب حزب الله وسحب عناصره من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني. كما شمل الاتفاق إنشاء مناطق أمنية تحت سيطرة الجيش اللبناني فقط، مع استبعاد أي جماعات مسلحة غير حكومية، وإعادة ترتيب القوات اللبنانية لتعزيز سيطرتها على تلك المناطق.

من جانب آخر، أكد وزير التموين في بيان للوسائط أنه تولي الدولة اهتماماً كبيراً بمنظومة الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف أثر ارتفاع الأسعار على الفئات الأكثر ضعفاً. وفي الوقت نفسه، شدد رئيس الوزراء على متابعة إجراءات توفير مخزون احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة الوطنية، مستشهداً بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على استقرار السوق المحلي وإدارة المخاطر المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأسهم الأمريكية التضخم التوترات الجيوسياسية نزع سلاح حزب الله الحماية الاجتماعية

United States Latest News, United States Headlines