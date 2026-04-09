ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات في لبنان.. ونداءات للمساعدات الإنسانية العاجلة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الأخيرة في لبنان، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية. يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات اللازمة.

أعلنت وزارة الصحة ال لبنان ية عن ارتفاع عدد ضحايا ال هجمات الأخيرة في لبنان ، حيث بلغ عدد القتلى 182 شخصاً، بينما وصل عدد المصابين إلى 890 آخرين. وأكدت الوزارة أن هذا العدد لا يزال غير نهائي، وأن عمليات الحصر والبحث لا تزال جارية في المناطق المتضررة. يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر واستمرار القصف الإسرائيلي على الأراضي ال لبنان ية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع ال إنسانية بشكل كبير. من جهته، أعلن حزب الله أن الرد على هذه ال هجمات سيستمر حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان بشكل كامل.

في سياق متصل، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضربات الإسرائيلية على لبنان، محذراً من تهديد وقف إطلاق النار. وأعرب عن قلقه العميق إزاء الوضع المتدهور، ودعا إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة. عبرت العديد من الشخصيات العامة والمنظمات الإنسانية عن حزنها وتضامنها مع الشعب اللبناني، معربة عن أملها في تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت. كما أكدت ألمانيا على ضرورة أن يمتد الالتزام بوقف إطلاق النار ليشمل لبنان، مشددة على أهمية حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.\من جانبه، وصف الدكتور أنطوان الزغبي، رئيس الصليب الأحمر اللبناني، الوضع الإنساني في لبنان بأنه شديد التعقيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير. وأشار إلى أن فرق الصليب الأحمر تعمل على مدار الساعة للبحث عن العالقين تحت الأنقاض في مختلف المناطق المتضررة، بما في ذلك بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان والبقاع وبعلبك. وكشف الزغبي في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، عن تسجيل أكثر من 100 قتيل و400 جريح حتى الآن، مؤكداً أن الإصابات بين المدنيين حرجة للغاية. وأوضح أن المستشفيات اللبنانية تشهد ازدحاماً شديداً في أقسام الطوارئ، حيث تُجرى حالياً 40 عملية جراحية للتعامل مع الحالات الأكثر خطورة. وأعرب عن قلقه بشأن نقص الإمدادات الطبية، مشيراً إلى أن المخزون الطبي من أدوات ومستلزمات الطوارئ قد نفد بسرعة بسبب العدد الهائل للضحايا. وشدد الزغبي على أن لبنان يعيش منذ سنوات حالة من عدم الاستقرار والصراعات المتتالية، مما يزيد من صعوبة إدارة الأزمات وتقديم المساعدات الإنسانية في ظل محدودية الموارد.\في هذا السياق، أكد رئيس الصليب الأحمر اللبناني على الحاجة الملحة للمساعدات الدولية الفورية لدعم لبنان في تجاوز هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة. وأوضح أن التنسيق قائم بين المستشفيات ووزارة الصحة وخلية الأزمة وفرق الدفاع المدني والمنظمات الدولية، إلا أن القدرات الاستيعابية والإمكانيات المادية الحالية لا تكفي للتعامل مع حجم الكارثة. دعا الزغبي المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي اللازم لتوفير العلاج والرعاية الطبية للمصابين، وتلبية احتياجات المتضررين من هذه الهجمات. كما ناشد المنظمات الإنسانية والجهات المانحة بتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين، بما في ذلك توفير الغذاء والمأوى والمستلزمات الأساسية. وأكد على أهمية توفير بيئة آمنة للمدنيين، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف. وأشار إلى أن استمرار القصف والتوتر يعيق جهود الإغاثة ويصعب من مهمة فرق الإنقاذ، داعياً إلى وقف فوري للعنف وتغليب صوت العقل والحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي يضمن الأمن والاستقرار في لبنان





