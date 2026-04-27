ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في مصر مع صعود الدولار في بداية الأسبوع

شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات الأسبوع الحالي، بالتزامن مع صعود سعر الدولار في السوق المصرية. حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 52.63 جنيهًا للشراء و52.73 جنيهًا للبيع. كما بلغ سعر اليورو 61.44 جنيهًا للشراء و61.81 جنيهًا للبيع. وتأتي هذه التغيرات في ظل ظروف اقتصادية متغيرة، مما يؤثر على المستثمرين والتجار.

شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات الأسبوع الحالي، بالتزامن مع صعود سعر الدولار في السوق المصرية. وقد نشر موقع 'صدى البلد' متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر صباح اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري .

حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27-4-2026 نحو 52.63 جنيهًا للشراء و52.73 جنيهًا للبيع. كما بلغ سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري 37.44 جنيهًا للشراء و37.72 جنيهًا للبيع. أما الدولار الكندي، فقد سجل 38.37 جنيهًا للشراء و38.59 جنيهًا للبيع. من جهة أخرى، سجلت العملات الأوروبية ارتفاعًا أيضًا، حيث بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 61.44 جنيهًا للشراء و61.81 جنيهًا للبيع.

كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 70.80 جنيهًا للشراء و71.38 جنيهًا للبيع. بينما بلغ سعر الفرنك السويسري 66.82 جنيهًا للشراء و67.19 جنيهًا للبيع. كما سجلت العملات الاسكندنافية ارتفاعًا، حيث بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.22 جنيهًا للشراء و8.27 جنيهًا للبيع، بينما سجل الكرونا السويدية 5.67 جنيهًا للشراء و5.72 جنيهًا للبيع. أما الكرون النرويجي، فقد بلغ 5.62 جنيهًا للشراء و5.66 جنيهًا للبيع.

من جانب آخر، سجلت العملات الآسيوية ارتفاعًا أيضًا، حيث بلغ سعر اليوان الصيني 7.69 جنيهًا للشراء و7.71 جنيهًا للبيع. كما سجل سعر 100 ين ياباني 32.92 جنيهًا للشراء و33.09 جنيهًا للبيع. وتأتي هذه التغيرات في أسعار العملات الأجنبية في مصر في ظل ظروف اقتصادية متغيرة، حيث يشهد السوق المصري تحركات متقلبة في أسعار الصرف، مما يؤثر على المستثمرين والتجار على حد سواء.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه التغيرات تعكس التقلبات العالمية في أسواق العملات، فضلاً عن العوامل المحلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري. ومن المتوقع أن تستمر هذه التقلبات في الأسابيع المقبلة، مما يتطلب من المستثمرين متابعة مستمرة للتغيرات في أسعار الصرف





أسعار العملات الدولار الاقتصاد المصري البنك الأهلي المصري أسعار الصرف

