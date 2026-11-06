ارتفاع جماعي للبورصات الخليجية.. مؤشر قطر يتصدر المكاسب بنسبة 1.8%

تعوض البورصات الخليجية خسائرها خلال جلسة الخميس 5 نوفمبر 2026 بارتفاعات متفاوتة مدفوعة بتحسن المخاطر الجيوسياسية، بينما سجلت بورصة قطر أعلى مكاسب الإقليم.

أنهت غالبية البورصات الخليجية تعاملات جلسة الخميس 5 نوفمبر 2026 على ارتفاع ملحوظ، في مؤشر يعكس تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بعد تراجع المخاوف من اتساع نطاق الصراع في إيران، مع مواصلة تتبع نتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث من العام الجاري.

تحسن الثقة يدفع مؤشرات الخليج للصعود

سجل المؤشر العام للسوق السعودية "تاسي" ارتفاعا بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 10095 نقطة، مدعوما بصعود سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 1.6%، وسهم مصرف الراجحي بنحو 0.8%، مما يعزز مركز القطاع المالي كقائد للحركة الشرائية.

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حققت بورصة قطر أداء قويا، بعدما ارتفع مؤشرها العام بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 10066 نقطة، بدعم من صعود سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 2.9% لتتصدر السوق القطرية قائمة المكاسب الخليجية خلال الجلسة، وسط توجه المستثمرين لتعزيز مراكزهم في الأسهم القيادية.

أداء متباين لأسواق الإمارات والكويت وعمان

أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الخميس مرتفعا بنسبة 0.6% ليصل إلى 9520 نقطة تقريبا، بدعم من صعود سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 1.9%، فيما استقر سوق دبي المالي دون تغير يذكر عند مستوى 6043 نقطة رغم ارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.8% وسط ترقب النتائج الفصلية.

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امتدت المكاسب إلى بورصة الكويت التي ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.8% ليصل إلى 8993 نقطة، كما صعد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.2% مسجلا نحو 7276 نقطة، ليظهر توزيعا عادلا للمكاسب عبر مختلف الأسواق الإقليمية الرئيسية.

خالفت بورصة البحرين الاتجاه العام وأنهت الجلسة على تراجع محدود، مما يشير إلى اختلاف التوقيتات في استجابة بعض الأسواق للعوامل الخارجية مقارنة بركائز الأسواق الكبرى الأخرى التي أظهرت مرونة أعلى في التعامل مع ضغوطات السوق.

عوامل الدافع الجيوسياسي وتوقعات الربع الثالث

ارتبط الأداء الإيجابي بعدة عوامل أبرزها تحسن التوقعات بشأن احتواء التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران، وتزايد الرهانات على فرص التهدئة والتحركات الدبلوماسية، فضلا عن تأثير نتائج أعمال الشركات للربع الثالث في قرارات المستثمرين الذين يراهنون على استدامة الأرباح.

تعكس إغلاقات الخميس تحسنا نسبيا في ثقة المستثمرين بأسواق المنطقة، لكنها لا تعني انتهاء المخاطر، إذ تظل التطورات السياسية وأوضاع الملاحة في مضيق هرمز ونتائج الشركات من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات التداول خلال الجلسات المقبلة.