ارتفاع سعر الدولار في مصر.. آخر تحديثات أسعار الصرف اليوم

شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات الأسبوع الجاري في السوق المصرية، حيث سجل متوسط سعر البيع نحو 52.67 جنيهًا مصريًا. تعرف على التفاصيل وأسعار الدولار في مختلف البنوك.

شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات الأسبوع الجاري في السوق المصرية، حيث سجل متوسط سعر البيع نحو 52.67 جنيهًا مصريًا، مقارنة بـ 52.01 جنيهًا مصريًا في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

يمثل هذا الارتفاع زيادة قدرها 66 قرشًا، مما يعكس استمرار الضغوط على الجنيه المصري. يأتي هذا التطور في ظل متابعة دقيقة من قبل البنوك والمحللين الاقتصاديين لسوق الصرف، حيث يسعى كل طرف إلى فهم العوامل المؤثرة في تحديد سعر الصرف واتخاذ الإجراءات المناسبة. وتعتبر هذه الزيادة في سعر الدولار مؤشرًا على التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، ونقص المعروض من العملة الأجنبية، وزيادة الطلب على الدولار لتلبية احتياجات الاستيراد والسداد الخارجي.

وتفصيلاً، أظهرت آخر تحديثات أسعار الدولار في البنوك المختلفة اليوم الأحد 26 أبريل 2026، تباينًا طفيفًا في الأسعار بين البنوك، مع وجود اتجاه عام نحو الارتفاع. فقد سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 52.70 جنيهًا للشراء و 52.80 جنيهًا للبيع، بينما بلغ في بنك أبوظبي الإسلامي 52.69 جنيهًا للشراء و 52.79 جنيهًا للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في بنك نكست إلى 52.68 جنيهًا للشراء و 52.78 جنيهًا للبيع، وفي بنك قناة السويس إلى 52.65 جنيهًا للشراء و 52.75 جنيهًا للبيع. أما بنك مصر فقد سجل سعر الدولار 52.63 جنيهًا للشراء و 52.73 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك فيصل الإسلامي وبنك التنمية الصناعية.

وشهد بنك التجاري الدولي CIB ارتفاعًا طفيفًا في سعر الدولار ليصل إلى 52.60 جنيهًا للشراء و 52.70 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك الكويت الوطني وبنك كريدي أجريكول وبنك البركة وبنك أبوظبي التجاري. في حين سجل بنك تنمية الصادرات سعر 52.59 جنيهًا للشراء و 52.69 جنيهًا للبيع، و بنك الإمارات دبي 52.53 جنيهًا للشراء و 52.63 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن سعر الدولار الرسمي، والذي بلغ 52.63 جنيهًا للشراء و 52.77 جنيهًا للبيع. ويعتبر هذا السعر مرجعًا مهمًا للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، حيث يعتمدون عليه في تحديد أسعار الصرف الخاصة بهم. كما سجل بنك المصرف العربي سعرًا أقل نسبيًا للدولار، حيث بلغ 51.96 جنيهًا للشراء و 52.06 جنيهًا للبيع.

ويعكس هذا التباين في الأسعار بين البنوك المختلفة حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف، وتأثرها بعوامل متعددة، بما في ذلك العرض والطلب على الدولار، والتوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري، والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي. ويشير أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد إلى 52.70 جنيهًا، بينما يمثل أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد 52.06 جنيهًا. ويتطلب الوضع الحالي متابعة دقيقة لتطورات سوق الصرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وحماية قيمة الجنيه المصري





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار سعر الصرف البنك المركزي المصري أسعار العملات الاقتصاد المصري

United States Latest News, United States Headlines