ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى 22.9 مليار دولار وخطة استثمارية بقيمة 3.7 تريليون جنيه

البنك المركزي يكشف عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي إلى 22.9 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، ووزارة التخطيط تعلن عن خطة العام المالي 2026/2027 باستثمارات مستهدفة تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي ال مصر ي ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء المالي للقطاع ال مصر في بنهاية أبريل 2026، حيث قفز صافي الأصول الأجنبية للجهاز ال مصر في إلى نحو 22.903 مليار دولار، بما يعادل 1.229 تريليون جنيه، مقارنة بـ 21.320 مليار دولار في مارس السابق.

ويعد هذا المؤشر من أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، إذ يعكس الفرق بين أصول القطاع والتزاماته من العملات الأجنبية. كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ككل (شاملاً المركزي والبنوك) إلى 5.049 تريليون جنيه، في حين بلغت الالتزامات 3.820 تريليون جنيه. هذه التطورات تؤكد تحسن وضع السيولة الدولارية في السوق المصرية، وتأتي في ظل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأول من يونيو 2026.

وفي تفاصيل الودائع المصرفية، كشفت تقارير المركزي عن ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى 10.001 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 9.943 تريليون جنيه في مارس. وتوزعت هذه الودائع بين 2.667 تريليون جنيه ودائع تحت الطلب، و7.333 تريليون جنيه ودائع لأجل وشهادات ادخار. واستحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر من الودائع لأجل (6.857 تريليون جنيه)، يليه القطاع الخاص (409.924 مليار جنيه).

أما الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية فقد بلغت ما يعادل 3.501 تريليون جنيه، بانخفاض طفيف عن 3.554 تريليون جنيه في مارس. وارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 15.137 تريليون جنيه، مدفوعة بزيادة المعروض النقدي الذي وصل إلى 4.302 تريليون جنيه، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.635 تريليون جنيه. وعلى صعيد التخطيط الاقتصادي، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن ملامح خطة العام المالي 2026/2027، باستثمارات مستهدفة تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

وتستهدف الخطة تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة والتعليم. وأكدت الوزارة أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، وتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. يأتي ذلك في وقت يتسارع فيه تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعومًا بارتفاع صافي الأصول الأجنبية واستقرار سعر الصرف، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية





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