ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري في 26 أبريل 2026

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 26 أبريل 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في البنوك المصرية، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. تعرف على التفاصيل وأسعار الدولار في مختلف البنوك وتوقعات المحللين.

شهد سوق الصرف المصري اليوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، وذلك خلال تعاملات المساء. وقد سجلت العملة الأمريكية زيادات متفاوتة في مختلف البنوك العاملة في مصر، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

يأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات اقتصادية عالمية متزايدة وتوترات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما أثر بشكل مباشر على حركة سوق العملات وزاد من الطلب على الدولار كملاذ آمن. هذا بالإضافة إلى الضغوط المستمرة على الميزان التجاري المصري وارتفاع معدلات التضخم، مما يدفع المستثمرين والمواطنين إلى الإقبال على شراء الدولار للحفاظ على قيمة مدخراتهم. ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم ليصل إلى مستوى غير مسبوق، مما يعكس استمرار الضغوط على سوق الصرف.

وقد سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء وبيع للدولار بين جميع البنوك، يليه ميد بنك والمصرف المتحد بنفس الأسعار. في المقابل، حافظ البنك الأهلي وبنك مصر على أسعار أقل نسبيًا، نظرًا لأهميتهما كأكبر بنكين حكوميين في البلاد ودورهما في استقرار السوق. أما البنوك الخاصة مثل البنك التجاري الدولي CIB وبنك فيصل الإسلامي وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس فقد سجلت أسعارًا مختلفة للدولار، تتراوح بين أسعار البنوك الحكومية وأسعار مصرف أبو ظبي الإسلامي.

هذا التفاوت في الأسعار يعكس سياسات التسعير المختلفة لكل بنك وحجم الطلب على الدولار في كل فرع. الارتفاع الذي شهده الدولار اليوم ليس مفاجئًا، بل هو استمرار لاتجاه صعودي بدأ في الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 6 قروش في ختام التعاملات، ليستقر عند مستويات أعلى نسبيًا. هذا الارتفاع الطفيف يعكس حالة من التذبذب المحدود في سوق العملات، مع توقعات بمزيد من التحركات خلال الأيام المقبلة، وذلك بناءً على التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

يتوقع المحللون الاقتصاديون أن يستمر سعر الدولار في التحرك ضمن نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث ارتفاعات طفيفة أو استقرار نسبي. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط، وتوقعات بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري. كما يشير المحللون إلى أن الطلب على الدولار سيظل مرتفعًا في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري.

لذلك، يبقى سعر الدولار مؤشرًا اقتصاديًا حيويًا يتابعه المواطنون والمستثمرون على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات وتكاليف الاستيراد والتصدير. من المهم الإشارة إلى أن هذه التوقعات ليست نهائية، وأن سعر الدولار قد يتأثر بعوامل غير متوقعة في أي وقت. لذا، ينصح الخبراء بمتابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية عن كثب، واتخاذ قرارات استثمارية حكيمة بناءً على تحليل دقيق للوضع الراهن





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار الجنيه المصري سوق الصرف البنك المركزي اقتصاد مصر

United States Latest News, United States Headlines

