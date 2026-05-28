ارتفاع ودائع البنوك المصرية إلى 15.9 تريليون جنيه في ديسمبر 2025

تقرير البنك المركزي المصري يظهر زيادة في إجمالي ودائع القطاع المصرفي إلى 15.9 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، مع نمو الودائع الحكومية وغير الحكومية، ووسط توقعات تضخم性与政策的不确定性.

شهد القطاع المصرفي المصري نموًا ملحوظًا في إجمالي الودائع خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، حيث ارتفع الإجمالي إلى 15.9 تريليون جنيه في ديسمبر مقارنة بـ 15.7 تريليون جنيه في نوفمبر و15.44 تريليون جنيه في أكتوبر.

وقد كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تفاصيل هذه الودائع، مشيرًا إلى أن الودائع الحكومية سجلت 3.125 تريليون جنيه في ديسمبر مقابل 3.1 تريليون جنيه في نوفمبر و3.001 تريليون جنيه في أكتوبر. وتضم الودائع الحكومية مكونين رئيسيين: الودائع بالعملة المحلية التي بلغت نحو 2.64 تريليون جنيه في ديسمبر مقابل 2.613 تريليون جنيه في نوفمبر و2.54 تريليون جنيه في أكتوبر، والودائع بالعملة الأجنبية التي وصلت إلى 483.701 مليار جنيه في ديسمبر مقابل 458.142 مليار جنيه في نوفمبر و458.72 مليار جنيه في أكتوبر.

أما الودائع غير الحكومية فقد سجلت 12.8 تريليون جنيه في ديسمبر مقارنة بـ 12.62 تريليون جنيه في نوفمبر و12.44 تريليون جنيه في أكتوبر. من ناحية أخرى، بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 9.7 تريليون جنيه في ديسمبر مقابل 9.5 تريليون جنيه في نوفمبر و9.34 تريليون جنيه في أكتوبر. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الثقة في النظام المصرفي المصريلأوجه النمو في الودائع، خاصة الحكومية منها، يعكس سياسات البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي وجذب المدخرات.

ومع توقعات البنك المركزي بأن تصل معدلات التضخم إلى 27% بنهاية 2026، يبقى关注的焦点 على كيفية تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الكلي. في نفس السياق، نفت Buzzfeed انتشار أخبار عن إصدار عملة ورقية جديدة بقيمة 10 آلاف جنيه، مؤكدة أن البنك المركزي لم يعلن عن مثل هذه الخطوة. كما أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يحمل دلالات حول رؤيته للتعامل مع التضخم المتراجع نسبيًا.

بشكل عام، يُظهر التقرير تحسنًا في مؤشرات الودائع المصرفية، مما قد يسهم في دعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط





