ارتفاع درجات الحرارة يستمر في مصر مع توقعات بأمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر يوم الجمعة، مع طقس حار وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وفرص لأمطار خفيفة على السواحل الغربية ونشاط للرياح مثيرة للأتربة.

تشهد جمهورية مصر العربية، يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من أبريل لعام ألفين وستة وعشرين، استمرارًا في الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة في أغلب المناطق، وذلك بالتزامن مع طبيعة الأجواء الربيعية المتقلبة التي تجمع بين الدفء والحرارة خلال ساعات النهار، والاعتدال والبرودة النسبية خلال فترات الليل.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة في العاصمة القاهرة الكبرى والمدن المحيطة بها حوالي 31 درجة مئوية كحد أقصى، مع طقس حار يسيطر على معظم الأنحاء. بينما تشير التوقعات إلى أن محافظات جنوب الصعيد ستشهد طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل السكان. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد عدة مناطق نشاطًا ملحوظًا للرياح، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس بالحرارة.

وتفصيلاً، يظهر اتجاه واضح نحو ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في منطقتي القاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث من المتوقع أن تصل العظمى إلى 31 درجة مئوية. ومع التقدم جنوبًا، يرتفع معدل الحرارة بشكل ملحوظ، ليصل إلى مستويات شديدة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، مثل أسوان والأقصر وقنا. وعلى النقيض من ذلك، تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا خلال فترات الليل والصباح الباكر، حيث يسود طقس مائل للبرودة إلى معتدل، مما يخلق فارقًا كبيرًا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.

هذا التباين في درجات الحرارة يتطلب من المواطنين اتخاذ التدابير المناسبة، مثل ارتداء الملابس المناسبة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة. كما تحذر الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، وتحديدًا بين الساعة الرابعة وحتى الساعة الثامنة صباحًا، على العديد من الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

هذه الشبورة المائية تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مما يستدعي توخي الحذر الشديد أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور لتجنب وقوع الحوادث. وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، تشير الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس غدًا ستكون حارة نهارًا وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد. كما تتوقع الأرصاد الجوية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على بعض المناطق الساحلية الغربية، مثل السلوم وسيوة ومطروح، وذلك خلال فترات المساء وعلى فترات متقطعة.

وعلى الرغم من أن هذه الأمطار لا يُتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية، إلا أنها تعكس استمرار التقلبات الجوية خلال فصل الربيع. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في مناطق السلوم وسيوة ومطروح.

هذا النشاط للرياح قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة، مما يزيد من الإحساس بعدم الاستقرار في الطقس. وتقدم هيئة الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين، منها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال النهار، خاصة في أوقات الذروة، والإكثار من شرب السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم. كما تشدد على ضرورة الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية في ظل التقلبات السريعة التي يشهدها فصل الربيع





