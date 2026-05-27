ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على غزة إلى 7 شهداء و18 مصابًا

تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، مما يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا المدنيين، بما في ذلك قيادات في حركة حماس، amidst تصعيد عسكري كبير وأوضاع إنسانية متدهورة.

أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ال ضحايا في الغارة الجوية ال إسرائيل ية التي استهدفت شقة سكنية في قطاع غزة إلى سبعة شهداء وثمانية عشر مصابًا. وقد تعاملت فرق الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مع ال ضحايا والمصابين فور وقوع القصف، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتدور الأحداث في ظل تصعيد عسكري مستمر في القطاع، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مختلف المناطق. بالإضافة إلى ذلك،端着 dozens من الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى على أنقاض المساجد المدمرة في قطاع غزة، مما يعكس حجم الدمار الذي خلفته الحملة العسكرية المستمرة. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل محمد عودة، الذي وصفه بأنه قائد الجناح العسكري لحركة حماس.

في تطور آخر، أسفرت غارات إسرائيلية على حي الرمال غرب مدينة غزة عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة أكثر من عشرين آخرين. وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارة جوية عنيفة استهدفت قياديين بارزين في حركة حماس شمال قطاع غزة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن القصف طال منزلا قرب برج الإسراء في شارع عمر المختار، بجوار منتزه البلدية وسط مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط أربعة شهداء وإصابة خمسة عشر آخرين، بحسب طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. ونقلت فرق الإسعاف المصابين إلى مستشفى السرايا الميداني، حيث يواصل الطاقم الطبي تقديم الرعاية الطبية وسط أوضاع إنسانية وميدانية بالغة التعقيد.

وفي تفاصيل العملية، ذكرت القناة 15 العبرية أن الغارة استهدفت اجتماعًا لقيادات رفيعة في حركة حماس، ضم كلا من عز الدين بيك، قائد لواء الشمال، وعماد أسليم، نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون. كما أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية استهداف مباشر لقائد لواء شمال قطاع غزة ونائبه، في إطار تصعيد العمليات العسكرية داخل القطاع





