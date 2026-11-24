تحليل لارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، ومتابعة طلبات الإدارة الأمريكية لتمويل الجيش والبرامج الدفاعية والفضائية بما في ذلك منظومة القبة الذهبية وبرنامج أرتيمس، بالإضافة إلى تحديثات تنظيمية حول القنب قبل الموعد النهائي لتجنب الإغلاق الحكومي.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في بداية تعاملات يوم الثلاثاء، حيث سجلت زيادة بلغت سبعة عشر دولارا للأمبير الواحد، مما عكس تفاؤلا في الأسواق العالمية تجاه استقرار الأسعار أو توقعات الارتفاع المستمر.

وفي السياق المحلي، سجل عيار الذهب عيار 21 مستوى متقدما بلغ خمسة آلاف وسبعمئة جنيه مصري، مما يعكس الضغط على القوة الشرائية وتقلبات العملة المحلية. وفي ظل هذه التحولات الاقتصادية، يتجه اهتمام المستثمرين والمحللين نحو السياسات الأمريكية الجديدة التي قد تؤثر بشكل غير مباشر على المعروض العالمي من المعدن الأصفر، خاصة مع طلبات الإدارة الأمريكية لتمويل إضافي ضخمة للجيش الأمريكي.

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البيت الأبيض يطلب تمويلا إضافيا لدعم الجيش الأمريكي

من جهة أخرى، كشف البيت الأبيض عن طلبه للحصول على تمويل إضافي بمليارات الدولارات لدعم الجيش الأمريكي، وذلك في محاولة لتعزيز القدرات الدفاعية والاستراتيجية للولايات المتحدة. وقد وجهت الإدارة نداءً إلى الكونغرس لتضمين زيادات تمويلية لبرامج محددة ضمن مشروع قانون استمرارية الإنفاق، الذي يتطلب إقراره قبل الحادي عشر من ديسمبر المقبل لتجنب الوقوع في إغلاق حكومي جزئي.

وتضمنت هذه المطالبات حذرا صريحا من أن منظومة "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي، والتي تُعد من أبرز مبادرات الرئيس ترامب، قد تتوقف عن مواصلة خط إنتاجها إذا لم يتم اعتماد الميزانية الإضافية المخصصة لها. كما شمل الطلب منح البحرية الأمريكية الصلاحية لشراء مواد خام لبناء أول بارجة من فئة "ترامب"، والتي يرغب الرئيس في تخصيص مليار دولار لها ضمن ميزانية عام 2027، على الرغم من التباين الكبير في مواقف المشرعين حول جدوى وكلفة هذا المشروع البحري الضخم.

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بالإضافة إلى الجوانب العسكرية، سعت الإدارة إلى منح وزارة الدفاع مرونة أكبر في شراء التقنيات المضادة للطائرات المسيرة، وتسريع إنتاج الذخائر التي استُهلكت بكثافة في theaters العمليات الخارجية، بالإضافة إلى تمويل عمليات صيانة غواصات الفئة الجديدة "كولومبيا" والغواصات من فئة "فيرجينيا". وفي مجال الفضاء، طالبت الإدارة بملياري دولار إضافيين لدعم برنامج "أرتيمس" الهادف إلى إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى سطح القمر، مما يعكس استمرار التركيز الأمريكي على الريادة الفضائية.

الإدارة الأمريكية تقترح تحديث تعريف القنب المسكر

وفي مجال تنظيم القنب، اقترحت الإدارة تحديث تعريف القنب "المسكر" للسماح بمنتجات طيف كامل غير مسكرة، مع تقييد المنتجات التي تشكل مخاطر صحية جسيمة، وذلك قبل انتهاء صلاحية التأجيل المؤقت لحظر القنب المسكر في الحادي عشر من ديسمبر، مما يمثل تحولاً سياسياً وتنظيمياً مهماً في السياق الداخلي الأمريكي.