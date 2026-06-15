ارتفاع حاد في أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم الإثنين 15 يونيو 2026

سجلت أسواق الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 على المستويين المحلي والعالمي، حيث صعد السعر الفوري للgium إلى أعلى مستوى منذ 9 يونيو، بينما شهدت السوق المصرية زيادة جماعية في جميع الأعيرة مع ارتفاع جرام عيار 21 بأكثر من 49 جنيهًا.

شهدت أسواق الذهب اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 ارتفاعًا ملحوظًا على الصعيدين المحلي والعالمي، مقابل تراجعات سجلتها في الأيام السابقة. على المستوى العالمي، صعد السعر الفوري للذهب بنسبة 2.7% ليصل إلى 4334.48 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو الحالي، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 2.8% إلى 4355.30 دولار.

في السوق المصرية، واصل الذهب مكاسبه حيث ارتفع سعر جرام عيار 21 بنحو 49.87 جنيه ليصل إلى 6305.25 جنيه، كما سجلت جميع الأعيرة زيادات متفاوتة. بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 7206 جنيهات، بارتفاع 57 جنيهًا عن يوم الأحد، بينما صعد عيار 18 إلى 5404.50 جنيه (+42.75 جنيه)، وعيار 14 إلى 4203.50 جنيه (+33.25 جنيه). كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 50442 جنيهًا بزيادة 399 جنيهًا، ووصل سعر الأوقية في السوق المحلية إلى 224131.65 جنيه بزيادة 1772.89 جنيه.

بالمقارنة مع يوم الخميس الماضي، ارتفع عيار 24 من 7160 جنيهًا إلى 7206 جنيهات بزيادة 46 جنيهًا، مما يعكس عودة المعدن الأصفر لمسار الصعود مدفوعًا بالمكاسب العالمية القوية





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