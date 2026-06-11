ارتفاع ميزانية الأجور 21٪ وتطورات حكومية ودبلوماسية في ظل توترات إقليمية

ميزانية الأجور في مصر ترتفع إلى 822.7 مليار جنيه بنمو 21٪، وتستمر جهود حوكمة التعيينات والترقيات، بينما يناقش وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني سبل خفض التصعيد الإقليمي. كما يُحلل الصحفي عبدالحليم قنديل التحولات السياسية في الولايات المتحدة وتأثيرها على سياسات الأمن الإقليمي.

تشهد مصر في عام 2024 تطورًا ملحوظًا في مؤشرات الإنفاق العام، حيث ارتفعت ميزانية الأجور إلى 822.7 مليار جنيه، محققة نموًا نسبته 21٪ مقارنةً بالموازنة السابقة.

يأتي هذا الارتفاع في إطار برنامج إصلاحات مالية أقرته الحكومة لتقوية القدرة الشرائية للموظفين وتعزيز دور القطاع العام في دعم النمو الاقتصادي. وقد صرح المسؤولون أن الزيادة ستحقق تحسينًا في مستويات الرواتب الأساسية والعلاوات، إلى جانب إدخال آليات تقييم أداء أكثر شفافية، لتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية وتعزيز الكفاءة الإدارية.

من جانب آخر، يستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في متابعة تنفيذ ملف حوكمة التعيينات والترقيات داخل الجهاز الإداري للد{ولة، ‌ مما يعزز الشفافية ويحد من الممارسات غير النظامية في عمليات التوظيف والترقية. وقد شددت الإدارة على ضرورة اعتماد معايير مؤهلات ومهارات واضحة، بالإضافة إلى الالتزام بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، لضمان توظيف الكفاءات الوطنية في المناصب العليا.

في السياق الدولي، ناقش وزير الخارجية المصري مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية الراهنة، مركّزًا على الجهود المشتركة لتخفيف حدة التصعيد في منطقة الخليج والحد من التوترات في مضيق هرمز. وأشار الطرفان إلى ضرورة تعزيز الحوار الدبلوماسي وتفعيل آليات التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين لتأمين طرق الشحن وحماية المصالح المشتركة.

كما أبدى الصحفي عبدالحليم قنديل في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز تحليله للمنظر السياسي المتقلب داخل الولايات المتحدة، موضحًا أن الغضب الشعبي المتصاعد حيال التدخل العسكري في إيران لم يقتصر على التيار الديمقراطي فحسب، بل امتد إلى أحزاب وجماعات داخل الحزب الجمهوري، ما أدى إلى إضعاف صلاحيات الرئيس في اتخاذ قرارات عسكرية دون الرجوع إلى الكونغرس. هذه المعطيات تُظهر أن المشهد الدولي يشهد تحولات جذرية تستدعي تنسيقًا إقليميًا واستراتيجيات دقيقة للحفاظ على الاستقرار وضمان مصالح الشعب المصري





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ميزانية الأجور حوكمة التعيينات العلاقات الإقليمية التصعيد العسكري السياسة الأمريكية

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