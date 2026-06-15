ارتفاع أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الإثنين 15 يونيو 2026

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات ملحوظة في السعودية والإمارات والكويت وقطر تزامناً مع صعود المعدن عالمياً، وسط عوامل اقتصادية وجيوسياسية تدعم الطلب على الملاذ الآمن.

شهدت أسواق الذهب في الدول العربية ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، بالتزامن مع صعود المعدن الأصفر عالمياً واستمرار حالة عدم اليقين ال اقتصاد ي التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وقد سجلت معظم الأعيرة مكاسب مقارنة بتعاملات أمس الأحد، بعد فترة من التراجعات والضغوط التي شهدها الذهب في الأسابيع الماضية، مما يعكس حالة من التذبذب الحاد في الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على الأسعار المحلية. في السعودية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 460.01 ريال سعودي بزيادة 14.59 ريال عن اليوم السابق، بينما صعد عيار 24 إلى 525.72 ريال بارتفاع 16.67 ريال. وسجل الجنيه الذهب 3680.04 ريال، فيما بلغت أوقية الذهب 16351.72 ريال.

وفي الإمارات، قفز سعر جرام عيار 21 إلى 450.04 درهم إماراتي بزيادة 14.27 درهم، وعيار 24 إلى 514.33 درهم بارتفاع 16.30 درهم، وسجل الجنيه الذهب 3600.34 درهم والأوقية 15997.58 درهم. أما في الكويت، فصعد عيار 21 إلى 37.73 دينار كويتي بزيادة 1.15 دينار، وعيار 24 إلى 43.12 دينار بارتفاع 1.31 دينار، وبلغ الجنيه الذهب 301.81 دينار والأوقية 1341.06 دينار.

وفي قطر، ارتفع عيار 21 إلى 447.32 ريال قطري بزيادة 13.60 ريال، وعيار 24 إلى 511.22 ريال بارتفاع 15.54 ريال، وسجل الجنيه الذهب 3578.53 ريال والأوقية 15900.70 ريال. تُعزى هذه الارتفاعات إلى عدة عوامل أبرزها ضعف الدولار الأمريكي وتراجع عوائد السندات، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية التي تعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

كما أن قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة تلعب دوراً محورياً في تحركات الأسعار، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية تثبيت الفائدة أو خفضها في الفترة القادمة، مما يدعم صعود الذهب. من جهة أخرى، يتابع المستثمرون مؤشرات التضخم العالمية التي لا تزال مرتفعة نسبياً، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط ضد فقدان القوة الشرائية. وينصح محللون بضرورة الحذر في التعامل مع الذهب في الوقت الراهن، نظراً للتقلبات الحادة التي قد تشهدها الأسعار خلال الجلسات القادمة.

ويؤكدون أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته كاستثمار طويل الأجل، خاصة في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة. ومع ذلك، فإن قرارات الشراء أو البيع تعتمد على الأهداف الاستثمارية لكل فرد وقدرته على تحمل المخاطر. وبالنسبة للمستثمرين الجدد، يفضل انتظار فرص أفضل للدخول عند التراجعات، بينما قد يجد حائزو الذهب حالياً فرصة مناسبة لجني الأرباح الجزئية.

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب الفوري عند مستويات قريبة من 3300 دولار للأونصة، مع تداولات إيجابية تدعمها مشتريات البنوك المركزية واستمرار الطلب على السبائك والعملات الذهبية. وتشير التحليلات الفنية إلى احتمالية اختبار مستويات المقاومة عند 3350 دولاراً في حال استمر الزخم الصاعد، بينما تبقى مستويات الدعم عند 3220 دولاراً. ويترقب المتعاملون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع قد تحدد مسار الأسعار على المدى القصير.

وفي الختام، يبقى الذهب أحد الأصول الاستراتيجية في محافظ الاستثمار، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية. وتسجل الأسواق العربية تفاعلاً سريعاً مع التغيرات العالمية نظراً لارتباط الأسعار المحلية بالأسعار الدولية، مما يتطلب متابعة مستمرة للمستجدات الاقتصادية والسياسية لتحديد أفضل توقيت للاستثمار في المعدن الأصفر





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