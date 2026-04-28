ارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط وخروج الإمارات من أوبك

واصلت أسعار النفط ارتفاعها مدفوعة بالمخاوف بشأن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وانقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط، بينما أعلنت الإمارات خروجها من أوبك. وتأتي هذه التطورات في ظل زيارة الملك تشارلز لواشنطن بهدف تعزيز العلاقات الأمريكية البريطانية.

تشهد أسواق النفط العالمية تقلبات ملحوظة وتصاعدًا في الأسعار، حيث واصلت العقود الآجلة لخام برنت تعزيز مكاسبها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.5% لتصل إلى 110.9 دولار للبرميل.

يمثل هذا الارتفاع اختراقًا لمستوى 110 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، مما يعكس حالة من القلق المتزايد بين المستثمرين والتجار. يرجع هذا القلق بشكل أساسي إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وتحديدًا فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق ينهي التوترات ويضمن إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي بشكل كامل وآمن. مضيق هرمز يعتبر شريانًا حيويًا لتوريد النفط العالمي، وأي تعطيل لحركة الملاحة فيه يمكن أن يؤدي إلى صدمات كبيرة في الأسواق العالمية وارتفاعات حادة في الأسعار.

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي عبر فيها عن عدم ترجيحه قبول المقترح الإيراني الأخير، زادت من حدة هذا القلق وأضفت المزيد من الضغوط على الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه التطورات في أعقاب ارتفاع أسعار النفط في اليوم السابق، الإثنين، بنسبة 2.8%، مما يشير إلى استمرار زخم المكاسب الذي بدأ في الأسبوع الماضي. يعزى هذا الزخم إلى استمرار انقطاع الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وهي منطقة تشكل جزءًا كبيرًا من إنتاج النفط العالمي.

وتفاقمت هذه المخاوف مع إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرحلة مقررة لمبعوثيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى إسلام آباد، حتى مع وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان. هذا الإلغاء يمثل إشارة سلبية إلى عدم وجود تقدم ملموس في جهود السلام، ويزيد من احتمالية استمرار التوترات في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم قرارًا استراتيجيًا بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنظمة أوبك +، على أن يسري هذا القرار اعتبارًا من الأول من مايو 2026. وبررت الإمارات هذا القرار بأنه يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد، ورغبتها في تطوير قطاع الطاقة لديها وتسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة. كما أكدت الإمارات التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.

هذا القرار الإماراتي يضيف عنصرًا جديدًا من التعقيد إلى مشهد أوبك، وقد يؤثر على قدرة المنظمة على التحكم في أسعار النفط وتوازن العرض والطلب في الأسواق العالمية. وفي تطور آخر، يزور الملك تشارلز واشنطن حاليًا في محاولة لاستعادة العلاقات الأمريكية البريطانية إلى سابق عهدها. تأتي هذه الزيارة في وقت حرج، حيث تشهد العلاقات بين البلدين بعض التوترات بسبب قضايا مختلفة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والسياسات التجارية.

يهدف الملك تشارلز من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والأمن والطاقة. من المتوقع أن يلتقي الملك تشارلز بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لمناقشة هذه القضايا وتبادل وجهات النظر. هذه الزيارة تحمل أهمية كبيرة، حيث تعتبر الولايات المتحدة وبريطانيا حليفتين تقليديتين، وتعاونهما ضروري لمواجهة التحديات العالمية المختلفة.

في الوقت نفسه، تظل أسواق النفط في حالة ترقب وانتظار، حيث يعتمد مسار الأسعار على التطورات السياسية في الشرق الأوسط وقرارات أوبك والدول المنتجة الأخرى. من المرجح أن يستمر التقلب في الأسعار في المدى القصير، ما لم تحدث تطورات إيجابية في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أو يتم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الإنتاج من قبل أوبك والدول المنتجة الأخرى. يجب على المستثمرين والتجار توخي الحذر ومراقبة التطورات عن كثب لاتخاذ قرارات مستنيرة





