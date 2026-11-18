كشف تقرير جديد عن نمو التجارة الخارجية المصرية مع دول القارة السمراء بنسبة 15.3% خلال 9 أشهر من 2026، مع تفصيل للصادرات والواردات الرئيسية وأبرز الشركاء التجاريين.

أظهر تقرير اقتصادي حديث صادر مؤخراً أن حجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية ودول الاتحاد الإفريقي قد سجل رقماً قياسياً جديداً، حيث بلغ 8.2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر من عام 2026. جاء هذا الرقم محققاً نمواً ملحوظاً بمعدل 15.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2025، والتي سجلت خلالها القيمة 7.1 مليار دولار فقط.

تفاصيل الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية

سجلت قيمة إجمالي الصادرات المصرية الموجهة إلى دول الاتحاد الإفريقي ارتفاعاً قدره 8.5% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، حيث بلغت القيمة 6.1 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025. وقد تركّزت هذه الصادرات بشكل كثيف في خمس دول رئيسية، والتي استحوذت على نسبة 64.2% من إجمالي الصادرات المصرية إلى القارة.

Also read ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2026

في المرتبة الأولى تأتي ليبيا بقيمة صادرات بلغت 1.2 مليار دولار، مما يمثل نسبة 19.3% من إجمالي الصادرات المصرية نحو الدول الأفريقية. أما السودان فجاء في المركز الثاني بـ 0.9 مليار دولار بنسبة 15.2%. وجاءت المغرب والجزائر متساويتين في المركزين الثالث والرابع، حيث بلغت صادرات مصر لكل منهما 0.7 مليار دولار، بنسبة 11.3% لكل دولة.

أما على مستوى السلع، فقد تصدرت الآلات والأجهزة الكهربائية وآلاتها وقطع غيارها القائمة، بوصول القيمة إلى 517.8 مليون دولار بنسبة 8.5% من إجمالي السلع المصدرة. تلاها اللدائن ومصنوعاتها بـ 478.2 مليون دولار بنسبة 7.8%، ثم الحديد والصلب ومصنوعاته بـ 344.7 مليون دولار بنسبة 5.7%.

Advertisement

ارتفاع الواردات المصرية من إفريقيا بنسبة 41.6%

في مؤشر على توسع الاعتماد على الموارد الإفريقية، بلغت قيمة إجمالي الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي 2.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026. يمثل هذا الرقم قفزة كبيرة بنسبة 41.6% مقارنة بـ 1.5 مليار دولار تم تسجيلها في الفترة نفسها من عام 2025.

تمركزت واردات مصر من القارة في خمس دول، شكلت 66.3% من إجمالي الواردات. جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في الصدارة بـ 379.0 مليون دولار بنسبة 18.3%، يليها السودان بـ 328.0 مليون دولار بنسبة 15.9%. واحتلت موريتانيا المرتبة الرابعة بـ 215.0 مليون دولار بنسبة 10.4%.

فيما يخص السلع المستوردة، هيمنت المعادن والموارد الطبيعية على القائمة. فقد بلغت قيمة واردات النحاس ومصنوعاته 571.0 مليون دولار، مما يجعلها تستحوذ على 27.6% من إجمالي الواردات. وجاءت الوقود وزيوت المنتجات المعدنية بتطابق قيمته 380.0 مليون دولار ونسبة 18.4%. كما شملت قائمة المواد المستوردة بنًا وشايًا وتوابل بقيمة 199.0 مليون دولار، ولؤلؤًا وأحجارًا كريمة بقيمة 172.0 مليون دولار.

أداء التجارة مع ساحل الصحراء وحوض النيل

عند النظر إلى التبادل التجاري بين مصر ودول ساحل الصحراء، سجل الحجم 5.7 مليار دولار خلال يناير-سبتمبر 2026، مقابل 4.9 مليار دولار في 2025، بنمو قدره 17.5%. وبلغت صادرات مصر إلى هذه الدول 4.4 مليار دولار بنمو 9.8%، بينما قفزت الواردات من 0.8 مليار إلى 1.3 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً هائلاً بنسبة 54.1%.

Advertisement

كما سجل التبادل التجاري مع دول الكوميسا (المجموعة الإفريقية والمالجية) 4.9 مليار دولار، بزيادة 23.5% عن 4.0 مليار دولار في 2025. وزادت الصادرات المصرية إلى الكوميسا بنسبة 15.7% لتصل إلى 3.4 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات المصرية منها بنسبة 46.8% لتصل إلى 1.5 مليار دولار.

في المقابل، سجل التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل 2.5 مليار دولار مقابل 2.0 مليار دولار، بنمو 22.3%. وزادت الصادرات المصرية لحوض النيل بنسبة 25.5% لتصل إلى 1.5 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات المصرية منه بنسبة 17.5% لتصل إلى 0.9 مليار دولار، مما يعكس تنوع الاتجاهات التجارية المصرية داخل القارة.