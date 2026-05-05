ارتفاع أسعار المكملات الغذائية واستقرار سوق الدواء في ظل الأزمات

تحليل لتأثير ارتفاع أسعار الدولار والاضطرابات في سلاسل الإمداد على أسعار المكملات الغذائية والأدوية في مصر، مع استعراض توقعات الأسعار وإجراءات الإسكان الاجتماعي بشأن الوحدات السكنية.

ارتفاع أسعار المكملات الغذائية وتأثيرات الأزمات الإقليمية على سوق الدواء المصري. شهد شهر أبريل الماضي ارتفاعًا في أسعار المكملات الغذائية بنسب تتراوح بين 10% و15%، وفقًا لتصريحات محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية.

يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار صرف الدولار في البنوك خلال الشهرين الماضيين، والتي تراوحت بين 14% و15%، مما أدى إلى زيادة الضغوط على التكلفة الإنتاجية للشركات. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع تكاليف الاستيراد بنسب تجاوزت 200%، منذ اندلاع الحرب في المنطقة، في تفاقم الوضع. وقد قفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مارس الماضي بنسبة تتجاوز الـ14%، قبل أن ينخفض مرة أخرى متأثرًا بالأحداث الجيوسياسية.

فرضت شركات الملاحة رسوم تأمين إضافية على الشحنات بسبب المخاطر الحربية، وارتفعت أسعار الشحن بأكثر من 200%، مع توقف بعض الخطوط الملاحية العالمية عن العمل في المنطقة. ويتوقع استمرار ارتفاع أسعار المكملات الغذائية في الفترة المقبلة، حيث تسعى الشركات لتعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج. يشهد قطاع إنتاج المكملات الغذائية نموًا كبيرًا، حيث يضم حاليًا 3400 شركة باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، ومن المتوقع ضخ 10 مليارات جنيه أخرى حتى عام 2030.

يتكون القطاع من مصانع للخلاصات النباتية ومصانع لإنتاج الأقراص والكبسولات. وعلى الرغم من الاضطرابات في سلاسل الإمداد، يؤكد رئيس شعبة الصيدليات أن سوق الأدوية مستقرة ولا يوجد نقص في أي نوع، وأن المخزون الحالي كافٍ لتغطية احتياجات السوق. ومع ذلك، ارتفعت تكلفة الإنتاج بنحو 40% منذ اندلاع الحرب على إيران، وتدرس هيئة الدواء زيادة أسعار 150 صنفًا من الأدوية بنسب تتراوح بين 15% و20%، خاصة الأدوية المتخصصة لعلاج السرطان والتخدير والأدوية البيولوجية الحديثة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الإسكان الاجتماعي عن إلغاء تخصيص وسحب الوحدات من المتقاعسين عن الاستلام بعد 30 يونيو





