ارتفاع أسعار عائد شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر إلى 18.85% اعتباراً من نوفمبر 2026

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن تطبيق أسعار عائد جديدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت، حيث وصلت إلى 18.85% سنوياً للشهادات ذات دورية الصرف كل ثلاثة أشهر. وتصل هذه التعديلات لتشمل الشهادة البلاتينية من الأهلي وشهادة القمة من بنك مصر، لمدة ثلاث سنوات وبحد أدنى 1000 جنيه، في ظل سياسة رفع العوائد لجذب المدخرين.

في خطوة استراتيجية تعكس سياسة البنوك المصرية الرامية إلى جذب المزيد من السيولة النقدية والاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، أعلن البنك الأهلي المصري و بنك مصر عن بدء تطبيق أسعار عائد جديدة ومحدثة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت.

وقد دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد الواقع في الثامن من نوفمبر لعام 2026، حيث تم رفع العائد السنوي على شهادات الادخار ليصل إلى مستويات قياسية لجاذبية المستثمرين. وتشير البيانات الرسمية إلى أن أسعار العائد قد وصلت إلى 18.75% للشهادات ذات دورة الصرف الشهرية، بينما ارتفعت إلى 18.85% للشهادات التي يتم صرف عوائدها كل ثلاثة أشهر، مما يجعل هذه المنتجات المالية خياراً مغرياً لكبار المدخرين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

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تفاصيل شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري

وتشمل هذه الزيادة شهادتي الادخار الرئيسيتين، وهما الشهادة البلاتينية التي يطرحها البنك الأهلي المصري، وشهادة القمة التي يقدمها بنك مصر. وتتميز كل من هاتين الشهادات لمدة استحقاق قدرها ثلاث سنوات، وهو ما يمنح المستثمرين فترة زمنية مناسبة لتحقيق عوائد مستقرة ومضمونة. كما أن الحد الأدنى لشراء هذه الشهادات يبدأ من 1000 جنيه مصري، مع إمكانية الشراء بمضاعفات هذا المبلغ، مما يوفر مرونة كبيرة للعملاء واختيار دورية صرف العائد التي تتناسب بشكل أفضل مع احتياجاتهم المالية وتدفقاتهم النقدية.

وقد جاء هذا الإقبال على رفع العوائد استجابة لسياسة البنك المركزي المصري في رفع سعر العائد الرئيسي لمحاربة التضخم وتنشيط السوق المحلية. وتفصيلاً أكثر، يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات، حيث يتراوح العائد السنوي بين 18.75% عند اختيار صرف العائد شهرياً، و18.85% عند صرفه كل ثلاثة أشهر. ويبدأ الحد الأدنى للاشتراك في هذه الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويُحتسب العائد من يوم العمل التالي مباشرةً لتاريخ الشراء.

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كما يتيح البنك للعملاء الاقتراض ضد هذه الشهادة وإصدار بطاقات ائتمان بضمانها، وفقاً للقواعد والضوابط التنظيمية المعمول بها. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور ستة أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، ولكن بعد انتهاء هذه المدة يمكن للعميل سحب القيمة كاملة أو جزئياً وفقاً لشروط البنك، مع الحصول على القيمة الاسمية عند انتهاء مدة الشهادة.

عرض بنك مصر لشهادة القمة بفوائد مجزية

ومن جانبه، يقدم بنك مصر شهادة القمة ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات أيضاً، بعائد سنوي يبلغ 18.75% بدورية صرف شهرية، و18.85% عند صرف العائد كل ثلاثة أشهر. ويبلغ الحد الأدنى لشراء شهادة القمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهي متاحة للأفراد فقط، مع إمكانية الاقتراض بضمانها وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك.

ويتيح بنك مصر استرداد قيمة الشهادة كلياً أو جزئياً بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدارها، وفقاً لشروط الاسترداد المعلنة من قبل البنك، مما يؤكد على تنافسية المنتجات البنكية المتاحة في السوق المصري حالياً.