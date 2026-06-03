ارتفاع شديد في درجات الحرارة مع تحذيرات من الشبورة وتشكيل سحب ركامية

توقع ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مستوى المحافظات مع تحذيرات من الشبورة المائية وظهور سحب ركامية. نصائح للحماية من أشعة الشمس وبيان درجات الحرارة المتوقعة في عدة محافظات.

تشهد حالة ال طقس اليوم وغدًا ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة ، وتستمر الأجواء شديدة الحرارة على مستوى المحافظات. حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة غدًا في مناطق الصعيد إلى 44 درجة مئوية، وسط تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة ال طقس غدًا وخلال الأسبوع الجاري.

تؤكد الهيئة استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بالتزامن مع هذا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه الفترة. تبين الهيئة أن ارتفاع درجات الحرارة يسهم في تكوين السحب الركامية، مما يزيد من فرص ظهور بعض الظواهر الجوية المصاحبة. لذلك دعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، مع متابعة النشرات الجوية الصادرة دوريًا للاطلاع على أي مستجدات في حالة الطقس.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الخميس 4 يونيو حتى الاثنين 8 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا ومعتدلة ليلًا. سيكون الطقس معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، وحار على السواحل الشمالية، على أن يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة خلال فترات الليل.

حذّرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق. ذكرت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على النحو التالي: القاهرة: العظمى 36 درجة، والصغرى 23. الإسكندرية: العظمى 31 درجة، والصغرى 20. مطروح: العظمى 29 درجة، والصغرى 20.

سوهاج: العظمى 40 درجة، والصغرى 26. قنا: العظمى 43 درجة، والصغرى 26. أسوان: العظمى 42 درجة، والصغرى 28





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأرصاد الجوية ارتفاع الحرارة الشبورة المائية السحب الركامية درجات الحرارة

United States Latest News, United States Headlines