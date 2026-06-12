تضمنت الموازنة الجديدة زيادة ملحوظة في ميزانية الأجور بنسبة 21% لتصل إلى 822.7 مليار جنيه، كما تابع رئيس الجمهورية ملف حوكمة التعيينات والترقيات، بينما بحث وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية.

شهدت الموازنة العامة للدولة ارتفاعات ملحوظة في بنود الإنفاق، Particularly في ميزانية الأجور ، التي قفزت إلى نحو 822.7 مليار جنيه بمعدل نمو وصلToOne 21 بالمائة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين أجور العاملين في القطاع العام.

وفي السياق Socio-political، حظي ملف إصلاح نظام التعيينات والترقيات في أجهزة الدولة باهتمام كبير، حيث تابع رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، الموقف التنفيذي لهذا الملف الهام، الذي يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية واختيار الكوادر المؤهلة بناءً على الكفاءة. ومن ناحية أخرى، شهدت الساحة الدبلوماسية تحركاتActivity حيثاجتمع وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني لبحث سبل التعاون الثنائي ومراجعة التطورات الإقليمية الراهنة، وخاصة الجهود المشتركة التي تبذلها البلدين لخفض حدة التصعيد في مناطق النزاع، مما يؤكد الدور الفاعل لمصر في دعم الاستقرار الإقليمي





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ميزانية الأجور حوكمة التعيينات الرئيس السيسي وزير الخارجية باكستان

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مجلس الدولة يؤكد حماية النيل وارتفاع ميزانية الأجور بنسبة 21% في الموازنة الجديدةأكدت المحكمة الإدارية العليا أن سداد مبالغ الانتفاع بأراضي الري لا يمنح شرعية، مع ارتفاع ميزانية الأجور إلى 822.7 مليار جنيه، واتصال وزير الخارجية بنظيره الباكستاني لبحث التطورات الإقليمية.

Read more »

بمعدل نمو 21%.. ميزانية الأجور تقفز إلى 822.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدةوزير العمل يوجه بحملات تفتيش على منشآت القطاع الخاص في الفيوم وبني سويف وقنا للتأكد من تطبيق قانون العمل الجديد وحقوق العمال.

Read more »

باش modulation النمو bumped ميزانية الأجور إلى 822.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدةمعدل نمو بنسبة 21% في ميزانية الأجور لتصل إلى 822.7 مليار الجنيه المصري في الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى متابعة الرئيس السيسي لملف حوكمة التعيينات والترقيات، واجتماع وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني حول التطورات الإقليمية.

Read more »

بالمعدل نمو 21٪… ميزانية الأجور تصل إلى 822.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدةالمصادر الرسمية أصدرت معدّل نمو 21٪ لميزانية الأجور في الموازنة الجديدة، مع ارتفاعها إلى 822.7 مليار جنيه، بينما تابع الرئيس السيسي لائحة حوكمة التعيينات والترقيات، وشهدت الأخبار إخلاء مجموعات فرقة فرعونية في قناة مفتوحة تحظى بأولى حلقات للترفيه، وكشف المشروع الرياضي حول مكالمة مباراة الكأس. كما ظهر مسلسل "ورد على فل وياسمين" الذي يجمع صبا مبارك وأحمد عبد الوهاب، كمحور للترفيه الاجتماعي.

Read more »

معدل نمو 21%: ميزانية الأجور تقفز إلى 822.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدةتضمنت الموازنة الجديدة زيادة كبيرة في ميزانية الأجور بنسبة 21% لتصل إلى 822.7 مليار جنيه، إلى جانب متابعة الرئيس السيسي لملف حوكمة التعيينات والترقيات، واجتماع وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني لبحث التطورات الإقليمية. كما ناقش المقال طرقًا آمنة لتخزين الطعام لتجنب تلفه والحفاظ على صحته، مثل ترتيب الأطعمة في الثلاجة، والتجميد الصحيح، وتجنب الممارسات الخاطئة الشائعة.

Read more »

بمعدل نمو 21%.. ميزانية الأجور تقفز إلى 822.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدةارتفاع كبير في ميزانية الأجور بما يعكس نمواً فيinflations والاستثمار في القطاع العام.

Read more »