تتصدر أسعار الذهب عناوين السوق اليوم Wednesday 25 نوفمبر 2026 مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على سعر الجرام في مصر والعالم.

سجل سعر الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في بداية تعاملات الأربعاء 25 نوفمبر 2026، متوافقاً مع مستويات إغلاق الجلسة السابقة عند مستوى 3556 دولارًا للأوقية. جاء هذا الارتفاع بعد أن أنهت الأسواق تعاملات يوم أمس بمكاسب قدرها نحو 21 دولارًا، وسط ترقب مكثف من قبل المستثمرين للتطورات الجيوسياسية المتسارعة والبيانات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، بالإضافة إلى تحركات أسعار النفط التي تعكس تقلبات العرض والطلب العالمية.

ترقب بيانات التضخم الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي

تتوقع الأسواق اليوم إصدار بيانات الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة عن شهر أكتوبر، والتي تشمل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE). يُعد هذا المؤشر من أبرز الأدوات التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقييم معدلات التضخم الحالية والمستقبلية، مما يحدد توجهات السياسة النقدية بشكل مباشر في الفترة القادمة. تكتسب هذه البيانات أهمية استثنائية في ظل اقتراب موعد انعقاد اجتماع الفيدرالي الأمريكي المجدول له يومي 9 و10 من ديسمبر المقبل، حيث تسعى الأسواق لفهم التوقعات الجديدة لأسعار الفائدة.

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علاقة عكسية بين أسعار الفائدة ومعدن الذهب

ترتبط أسعار الذهب بعلاقة عكسية واضحة مع أسعار الفائدة، حيث يؤدي تراجع معدلات الفائدة إلى تعزيز جاذبية المعدن الأصفر كاستثمار بديل، نظراً لأنه أصل لا يدر عائداً نقدياً. في المقابل، يؤدي رفع الفائدة إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس نتيجة تفضيل الاستثمارات التي توفر عوائد مرتفعة، مما ينتج عنه انخفاض في أسعار الذهب. يعكس هذا السلوك التحوط القوي للمستثمرين من تقلبات العملة الأمريكية وتأثير السياسات النقدية على القيمة الشرائية لأصولهم.

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استقرار أسعار الذهب في السوق المصرية دون تحديثات

على الصعيد المحلي، حافظت أسعار الذهب في السوق المصرية على مستوياتها الثابتة المسجلة بنهاية تعاملات أمس، دون تسجيل أي تحديثات جديدة حتى التعاملات التي تمت بعد الساعة العاشرة صباحاً. تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، بين 5565 و5575 جنيهاً مصرياً، وذلك دون احتساب قيمة المصنعية التي تختلف بين التجار. تشير هذه الأسعار إلى استقرار نسبي في الطلب المحلي مقارنة بالتقلبات الخارجية التي تشهدها الأسواق العالمية.

تفاصيل مصنعية الذهب وأنواع الأعيرة المختلفة

تتباين قيمة مصنعية الذهب بين 3 إلى 7% تقريباً من سعر الجرام، وربما تزيد قليلاً حسب الجهد المبذول في صناعة القطعة الذهبية، وفقاً لتقديرات الشركات المنتجة. تختلف قيمة المصنعية أيضاً بشكل كبير حسب نوع العيار، حيث يُعد عيار 18 قيراط من أكثر الأعيرة التي تتطلب مصنعية عالية مقارنة بالعيار 24 المستخدم في صناعة السبائك، والذي يتميز بانخفاض قيمة مصنعيته. يُرجى ملاحظة أن أسعار الجرام المذكورة أعلاه لا تشمل المصنعية، نظراً لاختلافها من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى في السوق المحلية.