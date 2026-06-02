ارتفاع كبير في مكالمات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال عيد الأضحى

تلقي الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أكثر من 2694 مكالمة خلال عيد الأضحى، مما يعكس زيادة الوعي وطلب العلاج. حملات التوعية والتوسع في المراكز العلاجية أسهمت في تعزيز جهود التعافي.

أعلن صندوق مكافحة و علاج الإدمان والتعاطي عن تلقي خطه الساخن رقم 16023 أكثر من 2694 مكالمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وهو رقم يعكس زيادة الطلب على خدمات الصندوق وارتفاع مستوى الوعي بين المواطنين.

أوضح مدحت وهبة، المتحدث الرسمي للصندوق، أن المكالمات تنوعت بين استفسارات من متعاطين يرغبون في بدء العلاج، وأفراد أسر يبحثون عن طرق مساعدة أقاربهم على التخلص من الإدمان. وأشار إلى أن الحملات التوعوية المكثفة التي نفذها الصندوق في المساجد والحدائق العامة وأماكن التجمعات خلال أيام العيد أسهمت بشكل كبير في توجيه الراغبين في العلاج إلى الخط الساخن، حيث تم توزيع مطبوعات توعوية وتعليق لافتات تحث على الإقلاع عن المخدرات وتوضح خطوات العلاج المجاني.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم ندوات توعوية استهدفت المصلين في المساجد ورواد الحدائق، مما ساعد في كسر حاجز الخوف والوصم المرتبط بطلب العلاج. وأكد وهبة أن الصندوق يستقبل يومياً مئات المكالمات على مدار الساعة، ويقوم فريق من الأطباء والمتخصصين بالرد على الاستفسارات وتوجيه المتصلين إلى أقرب مركز علاجي. وأضاف وهبة أن الصندوق يولي أهمية كبرى لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان، وذلك من خلال تنظيم قوافل توعوية تجوب المحافظات وتستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر، خاصة الشباب.

كما يقوم الصندوق بتدريب متطوعين من الشباب لنشر الرسائل التوعوية بين أقرانهم. وفيما يتعلق بالعلاج، أكد المتحدث الرسمي أن جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية تقدم بالمجان في المراكز التابعة للصندوق، والتي تزايد عددها من 12 مركزا فقط في عام 2014 إلى 35 مركزا حاليا تغطي 20 محافظة. وتعمل هذه المراكز وفق أحدث البروتوكولات العلاجية الدولية، وتوفر رعاية متكاملة تشمل سحب السموم والمشورة النفسية والتأهيل الاجتماعي والمهني لإعادة دمج المتعافين في المجتمع.

وقد أثبتت هذه المراكز جدواها في تحقيق نسب تعافي مرتفعة، حيث تصل بعض التقارير إلى أن 70% من المترددين يتمكنون من الإقلاع عن المخدرات بشكل كامل بعد استكمال البرنامج العلاجي. وتابع وهبة أن الصندوق يحرص على تقديم الدعم النفسي والمادي للأسر المتضررة من الإدمان، من خلال برامج إرشادية تعلم كيفية التعامل مع المدمن وتشجيعه على العلاج. كما يوفر الصندوق خطا ساخنا للاستشارات النفسية حول كيفية الوقاية من الإدمان.

وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة التعافي بين المترددين على مراكز العلاج بلغت 70% بفضل الجهود المتكاملة. واختتم وهبة بالتأكيد على أن الصندوق مستمر في تطوير خدماته بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة هذه الآفة، داعيا كل من يعاني من الإدمان أو لديه أحد أقاربه مدمن إلى الاتصال بالخط الساخن 16023 لبدء رحلة التعافي دون خوف أو تردد.

كما أشار إلى أن الصندوق أطلق مؤخراً تطبيقاً للهواتف الذكية يقدم معلومات شاملة عن الإدمان والخدمات المتاحة، مما يسهل الوصول إلى المساعدة في أي وقت. ويواصل الصندوق جهوده في تنفيذ برامج وقائية تستهدف طلاب المدارس والجامعات، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لنشر ثقافة الرفض للمخدرات وبناء شخصية قادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة





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