ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري متجاوزا مستوى الـ 52 جنيه

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا في البورصة المصرية خلال تعاملات الأربعاء 3 يونيو 2026، متجاوزا حاجز الـ 52 جنيه في بعض البنوك. تعرف على أسعار الدولار اليوم في مختلف البنوك والمؤسسات المالية.

شهد سوق الصرف في مصر ارتفاعا ملحوظا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، حيث تجاوز الدولار مستوى الـ 52 جنيه في بعض البنوك.

وقد بلغ أعلى سعر للشراء في بنك أبوظبي الإسلامي 52.10 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 52.20 جنيه بنفس البنك. وقد تباينت أسعار الدولار بين البنوك المصرية، حيث سجل بنك التعمير والإسكان 52.04 جنيه للشراء و 52.14 جنيه للبيع، بينما سجل المصرف العربي الدولي 51.95 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع. كما سجل بنك الكويت الوطني 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع، وبنك الشركة المصرفية العربية (SAIB) 51.91 جنيه للشراء و 52.01 جنيه للبيع.

وقد استقر سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول وبنك نكست وأبوظبي الأول مصر عند 51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع. بينما سجل بنك الإسكندرية والبنك المصري الخليجي وبنك مصر وبنك فيصل الإسلامي وبنك التنمية الصناعية وميد بنك والمصرف المتحد وبنك بيت التمويل الكويتي والبنك العقاري المصري العربي والبنك العربي الأفريقي الدولي سعرا موحدا قدره 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

أما بنك البركة فسجل 51.88 جنيه للشراء و 51.98 جنيه للبيع، وبنك أبوظبي التجاري 51.87 جنيه للشراء و 51.97 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الإمارات دبي الوطني أدنى سعر للشراء عند 51.79 جنيه و 51.89 جنيه للبيع. وقد جاء هذا الارتفاع في ظل تحركات غير واضحة في سوق الصرف الأجنبي، مع تركيز المتداولين علىettlements مالية دولية وتدفقات العملة الصعبة.

كما أن التفاوضات الجارية بين مصر والصين لرفع حجم اتفاقية مبادلة العملات إلى 30 مليار يوان قد أثارت اهتمام الأسواق، حيث قد تساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على الجنيه المصري على المدى المتوسط. إلا أن تأثير هذه الاتفاقية على السوق الفوري يبقى محدودا ما لم يتم تنفيذها فعليا.

ويجدر بالذكر أن البنك المركزي المصري لم يعلن عن أي تدخل مباشر في سوق الصرف خلال اليوم، مما يعني أن التحركات تعكس بشكل أساسي عرض وطلب السوق الموازي والتوقعات الاقتصادية





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