ارتفاع التبادل التجاري المصري السلوفيني إلى 403 مليون دولار خلال 2026

تقرير تفصيلي حول ارتفاع الصادرات المصرية إلى سلوفيني بنسبة 18.4٪ والواردات بنسبة 8.75٪ خلال الثمانية أشهر الأولى من 2026، مع استهداف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع ملحوظ في قيمة ال صادرات ال مصر ية الموجهة إلى سلوفينيا ، حيث سجلت هذه ال صادرات خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 قيمة قدرها 316 مليون دولار. يأتي هذا الرقم مقابل 267 مليون دولار تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من عام 2025، مما يعكس نمواً واضحاً في الأداء التجاري بنسبة ارتفاع بلغت 18.4٪.

تفاصيل الصادرات والواردات التجارية

في سياق متصل بتطور التبادل التجاري، سجلت قيمة الواردات المصرية المستوردة من سلوفينيا ارتفاعاً ليصل إلى 87 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 80 مليون دولار في الفترة المناظرة من عام 2025. وشكل هذا الارتفاع نسبة مقدارها 8.75٪، مما دفع إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى بلوغ 403 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقابل 347 مليون دولار في العام السابق، بزيادة نسبتها 16.1٪.

Also read إطلاق الشبكة العربية لبيانات الهجرة في القاهرة بمشاركة 13 دولة عربية

وتنوعت السلع المصدرة من مصر إلى سلوفينيا لتشمل مجموعة من المنتجات الاستراتيجية، حيث احتل وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها الصدارة بقيمة 133 مليون دولار. ومن جانبه، استوردت مصر من سلوفينيا مواد مثل زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 4 ملايين دولار، مما يعكس تنوع القطاعات الاقتصادية المشاركة في هذا الشراكة التجارية المتنامية.

السياق السياسي والدعم الرئاسي للعلاقات

يأتي هذا التبادل التجاري المتزايد في إطار جهود مستمرة لتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين. وقد توجت هذه الجهود بلقاء رئيس مجلس الوزراء المصري الأستاذ أشرف الشيحي مع السيدة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، في إطار تعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا بالإضافة إلى تبادل الرؤي حول مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

Advertisement

الاستثمارات والتحويلات المالية

على صعيد الاستثمارات المالية، أظهرت البيانات استقراراً في تدفق رأس المال بين البلدين، حيث سجلت قيمة الاستثمارات السلوفينية في مصر 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025. وتفيد هذه الأرقام بزيادة مقارنة بقيمة 2.3 مليون دولار تم تسجيلها خلال العام المالي 2024/2023، مما يدل على ثقة المستثمرين السلوفينيين في البيئة الاستثمارية المصرية.

وفيما يخص التحويلات المالية للمغتربين، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بسلوفينيا 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 943 ألف دولار خلال العام المالي 2023/2024. وفي المقابل، بلغت قيمة تحويلات العاملين من سلوفينيا بمصر 86 ألف دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 14 ألف دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

المقارنة السكانية وآفاق المستقبل

تشير أحدث البيانات السكانية إلى تفاوت ديموغرافي كبير بين البلدين، فقد سجل عدد سكان مصر 109.7 مليون نسمة في نوفمبر 2026، بينما سجل عدد سكان سلوفينيا 2.1 مليون نسمة خلال نفس الفترة. ويظل هذا التفاوت في الحجم السكاني عاملاً يؤثر على حجم السوق المستهدف والفرص المستقبلية للتعاون الاقتصادي، خاصة وأن الرئيس الشيحي أشار إلى أن تدريس الفرنسية يوفر فرصًا أفضل للطلاب، مما قد يعزز التبادل المعرفي والبشري مستقبلاً.