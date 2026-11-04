ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وسلوفينيا إلى 403 مليون دولار

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وسلوفينيا بنسبة 16.1% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026، مع تصدير منتجات صيدلية وبصرية لسوق سلوفيني.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ال مصر ي عن ارتفاع ملحوظ في قيمة التبادل التجاري بين مصر و سلوفينيا ، ليصل إلى 403 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026. وتشير البيانات الرسمية إلى نمو بنسبة 16.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، حين سجل التبادل التجاري 347 مليون دولار.

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الزيادة المستمرة في معدلات التبادل التجاري، حيث قفزت قيمة الصادرات المصرية إلى سلوفينيا لتسجل 316 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026. بينما سجلت الواردات المصرية من سلوفينيا 87 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقابل 80 مليون دولار في عام 2025، بنمو قدره 8.75%.

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مجموعة المنتجات المصرّحة والمصدرة

وتصدرت منتجات الصيدلة قائمة السلع المصرية المصدرة إلى سلوفينيا، بقيمة قدرت بـ 37 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026. كما احتلت أجهزة للبصريات والسينما المركز الثاني، بقيمة 30 مليون دولار، تليها الزيوت العطرية ومحضرات التجميل بقيمة 4 مليون دولار.

تدفقات الاستثمارات المالية والنقل النقدي

سجلت الاستثمارات السلوفينية في مصر ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024. كما ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بسلوفينيا إلى 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 943 ألف دولار في العام السابق.

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وفي المقابل، بلغت قيمة تحويلات العاملين من سلوفينيا بمصر 86 ألف دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي 2023/2024. ويظهر هذا الرقم نموًا كبيرًا في التدفقات المالية المتبادلة بين البلدين، مما يعكس تعميق الروابط الاقتصادية والمالية.

البيانات السكانية والإحصائية لعام 2026

وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد سكان مصر بلغ 109.7 مليون نسمة في نوفمبر 2026، في حين بلغ عدد سكان سلوفينيا 2.1 مليون نسمة خلال نفس الفترة. تعكس هذه الأرقام الفجوة السكانية الكبيرة بين البلدين، والتي قد تؤثر على أنماط التجارة والعلاقات الثنائية مستقبلاً.

وتعكس البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء اتجاهات إيجابية في التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر وسلوفينيا، مما يشير إلى استمرارية نمو الشراكة الاقتصادية في الفترة القادمة.