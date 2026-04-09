ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وشبورة مائية وأمطار متفرقة في مصر

تشهد مصر ارتفاعًا في درجات الحرارة مع شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة. نشرة الأرصاد الجوية تحذر من تأثيرات الطقس على المناطق المختلفة، مع تفاصيل عن درجات الحرارة المتوقعة في المدن والمحافظات.

يشهد طقس مصر تغيرات ملحوظة ابتداءً من يوم الخميس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على معظم المناطق. ومن المتوقع أن تبلغ ذروة هذا الارتفاع خلال منتصف الأسبوع المقبل، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه التغيرات المناخية. تبقى الظاهرة الجوية المؤثرة في الصباح هي الشبورة المائية، والتي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان على بعض الطرق الحيوية، مما يؤثر على الرؤية ويستوجب الحذر أثناء القيادة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمالية ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مما يزيد من أهمية متابعة تحديثات الأرصاد الجوية.\تشير التوقعات إلى نشاط في حركة الرياح على مناطق مختلفة من شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تتسبب هذه الرياح في إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق، مما يؤثر على الرؤية وجودة الهواء. وعليه، يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصةً من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي. بالنسبة لحالة البحر، من المتوقع أن يكون البحر المتوسط معتدلاً، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 1.5 و 2.25 متر، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون معتدلاً أيضاً، مع ارتفاع للموج بين 1.5 و 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية. يجب على رواد البحر وممارسي الأنشطة البحرية أخذ هذه التوقعات في الاعتبار.\تُقدم هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر المختلفة، لمساعدة المواطنين على التخطيط ليومهم واتخاذ الإجراءات المناسبة. تشمل هذه التفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى، مما يسمح للأفراد بتقييم حالة الطقس وتكييف أنشطتهم اليومية وفقاً لذلك. على سبيل المثال، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 26 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 16 درجة مئوية. تُظهر هذه البيانات التباين في درجات الحرارة بين النهار والليل، وتوفر معلومات ضرورية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالملابس والأنشطة الخارجية. يُنصح بمتابعة التحديثات المستمرة من هيئة الأرصاد الجوية للحصول على أحدث المعلومات وأدق التوقعات حول حالة الطقس





